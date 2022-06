De circo a parque temático, Goiânia já conta com opções para as férias da garotada

O período de recesso escolar se aproxima e as atrações culturais e de lazer em Goiânia já estão em ritmo de férias, com diversas opções infanto-juvenis. De circo a parque de diversões, passando por apresentações teatrais, o que não faltam são opções para a diversão com a família neste mês de junho.

A partir desta sexta-feira (10), o Mirage Circus, do ator Marcos Frota, inicia uma temporada de apresentações ao lado do Flamboyant Shopping Center. O Gigante Brasileiro, como o circo é chamado, faz sua estreia às 20h30. A atração traz uma programação diversificada com artistas nacionais e internacionais nas apresentações de malabarismo, trapézio, mágica e o motocross freestyle e o globo da morte. E é claro, apresentações de palhaços que prometem arrancar muita risada da plateia.

Os ingressos, que custam de R$ 20 a R$ 690, já estão à venda pelo site miragecircus.com.br ou ainda na bilheteria física no próprio circo, de terça a domingo, das 10 às 22 horas. O horário de funcionamento é às 20h30, de terça a sexta; e às 16, 18 horas e 20h30, aos sábados e domingos.

Para proporcionar ao público uma melhor visibilidade, a cada exibição serão utilizados recursos de som e iluminação de mega estrutura e acomodações confortáveis. O espaço também contará com várias opções na praça de alimentação.

Parque

Também nesta sexta estreia mais uma edição da Happy Land. Instalado no Parque de Exposições Agropecuárias, o complexo promete proporcionar aos visitantes um universo de diversão e fantasia. A programação segue até o dia 31 de julho.

O funcionamento será sempre aos sábados e domingos, das 16h às 21h. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site ou aplicativo BaladAPP por R$ 80 reais (inteira) e R$ 40 (meia-entrada) ou de forma presencial , no Komiketo da Avenida T-04.

A programação conta com shows, praça de alimentação, oficinas, espetáculos teatrais, personagens temáticos, mini-animais, além de um castelo 3D para a criançada. Outro destaque é a participação de robôs gigantes.

Além disso, o parque irá apresentar opções de entretenimentos para os adultos, contando com bar e culinárias típicas da região Centro-Oeste.

Teatro

Para quem gosta de teatro, o fim de semana será literalmente de Encanto. Sucesso nas bilheterias e no streaming, o musical infantil da Disney que a história da família Madrigal está adaptada para as peças teatrais. Com emoção e muitos ensinamentos, o espetáculo ‘Encanto’ será apresentado neste sábado (11/6), no Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia.

Baseado no filme, a peça teatral abordará com uma linguagem leve e adequada a importância de respeitar o próximo. A experiência promete encantar o público. O espetáculo é uma realização da Magia Produções

O público poderá assistir às apresentações nos seguintes horários: 15h e 17h. Os ingressos estão à venda, no site Ticketou, entre R$40 e R$80. Também podem ser adquirido fisicamente na Komiketo Sanduicheria e na Bilheteria do local. (Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)