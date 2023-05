De doces para família a festas de famosos: Confeiteira de Goiânia deixou emprego para empreender

“Vou meter a cara”. Foram essas as palavras que a confeiteira Emili Ananias, de 36 anos, disse antes de deixar seu emprego de carteira assinada e investir na carreira de confeiteira. Ela faz bolos e doces de festas há 14 anos, e hoje, toda a sua família lhe ajuda no comércio. Além da venda dos doces, a confeiteira dá aulas para outras mulheres que também desejam empreender no ramo.

Emili tem uma confeitaria na região norte de Goiânia. Dentre seus clientes, além dos próprios moradores do bairro, a doceira atende famosos, como a influenciadora Virginia Fonseca e a família dela. Para empreender na área, Emili precisou arriscar e apostar na nova carreira: seu maior desafio é, segundo ela, sem dúvidas, na administração financeira do comércio.

O principal pilar é saber precificar e mexer com as questões financeiras da empresa. Não adianta fazer só o doce. Ele pode ser o melhor do mundo, mas se você não souber que preço pedir nele, sua empresa não vai para frente, ela vai falir. O amor vai virar ódio. É preciso ter um preço justo”, disse. A confeiteira afirma que suas alunas passam pelo mesmo processo.

Seu amor pelo açúcar começou ainda criança, na época em que passeava na casa de sua madrinha, que também era confeiteira, e a admirava por horas. Eu tenho lembranças dela confeitando os bolos. Aquilo era o máximo para mim. Depois, já adulta, tive uma vizinha que também fazia doces e eu sempre a ajudava, pois eu amava isso. Sempre amei. Eu também sempre fiz para a minha família e meus próprios parentes acabavam indicando os doces para outras pessoas, até que as primeiras encomendas foram chegando”, contou.

Emili é formada em administração e, antes de se dedicar exclusivamente aos doces, administrava três madeireiras. Na época, os bolos eram vendidos como uma forma de complementar a renda, até que eles atingiram grandes proporções.

Para a microempreendedora, a principal dificuldade em seu negócio são as finanças, pois além dos cálculos diários, Emili também é a própria mão-de-obra do negócio. Atualmente, o número de Microempreendedores Individuais (MEIs) em Goiás é de 437.812, o que representa 59% do total de pequenos negócios no estado, segundo apontamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Goiás (Sebrae Goiás).

Os municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Valparaíso e Luziânia possuem o maior número de MEIs. O maior quantitativo de empresas está registrado no setor de serviços (47%), seguido do setor de comércio (32%) e indústria (11%). O estudo mostra ainda que, em 55% dos casos, a principal fonte de renda da família também é o empreendimento, como é o caso de Emili.

Além da Emili, a filha dela, de 13 anos, e seu marido, lhe ajudam com os doces. O marido chegou a largar um emprego de 13 anos para cuidar dos negócios com a esposa, sobretudo, com as questões financeiras.

Propaganda boca a boca

No início da carreira, a família de Emili foi a responsável pela propaganda boca a boca de seus bolos e, suas primeiras encomendas, partiram daí. Em 2023, Emili foi chamada por uma amiga, que é decoradora de festas, para fazer os doces de aniversário da influenciadora digital Virginia Fonseca e, de lá para cá, ela fez todas as festas da família.

Em seguida, Emili produziu os doces da festa do marido da influenciadora, Zé Felipe, e da filha mais nova do casal, Maria Flor (foto abaixo). Outras festas da família também tiveram docinhos e bolos produzidos por Emili.

Segundo a confeiteira, a entrada da família da influencer em sua vida, também ajudou a aumentar as suas vendas.

As pessoas a veem postando meus doces e, então, me procura. É muita gente. As pessoas ‘pegam confiança’ depois que ela posta. Falam assim ‘vi a Virginia postando e quero comer seus doces também’”, diz.

Semana do MEI realizada pelo Sebrae

A importância do MEI para ajudar a roda da economia é tão grande, que o Sebrae Goiás realiza, dos dias 22 a 26 de maio, a Semana Especial para o MEI, um evento com várias palestras, oficinas cursos e workshops sobre o assunto, tudo de forma gratuita. A meta é realizar 9.600 atendimentos em 74 municípios. Dentre as ações, há pontos sobre como abrir o próprio MEI, gestão de tempo e produtividade, controle financeiro e publicidade nas redes sociais.

Emili disse que no início da carreira de confeiteira, quando decidiu profissionalizar o amor pelos doces, realizou cursos do Sebrae para a administração financeira. Além das questões econômicas, outra preocupação no negócio é com as redes sociais, visto que quase todas as vendas são feitas pela internet.

O diretor técnico do Sebrae, Marcelo Lessa, conversou com a reportagem e disse que a internet é uma importante aliada dos pequenos negócios. Segundo ele, antes da pandemia do coronavírus, mais de 70% destes empreendedores não estavam oferecendo seus produtos ou serviços na web. Durante a pandemia, houve uma remodelação de negócios e este número inverteu. Hoje, 74% já estão presente na internet, seja por meio de marketplaces, redes sociais ou algum outro.

As pessoas entenderam que a internet é um meio de você impulsionar seu negócio e ampliar as vendas. Ali você aumenta sua clientela e alcança diversas pessoas. Então, aqueles empreendedores que durante a pandemia começaram a apostar na web como canal de vendas, consguiram sair deste período com seus negócios fortalecidos, porque ao voltarem para as suas lojas físicas, eles também tinha a loja virtual como um outro canal de vendas", explica Lessa.

Já aqueles que, por ventura, não investiram na internet e que dependendiam exclusivamente das lojas físicas, viram seus negócios chegarem à falência durante a pandemia. "Boa parte entrou na taxa de mortalidade da empresa. Esses pequenos negócios dificilmente sobreviveram, pois ficaram mais de um ano com a empresa fechada e as contas chegando", diz o diretor técnico do Sebrae.

A busca pela modernidade no processo das vendas é algo que está cada vez mais fortalecido, de acordo com Lessa. "Estar antenado aos meios digitais e aos aspectos da inovação é algo que a gente vê dentro dos pequenos negócios e que ajuda a potencializar o mercado das vendas e estar cada vez mais fortalecido dentro das oportunidades que existem para expor seu produto".