Decoração natalina deve ser inaugurada nesta sexta-feira (9), em Goiânia

A decoração natalina de Goiânia será inaugurada às 19h desta sexta-feira (9) e segue até o dia de Reis, em 6 de janeiro. Neste ano, além das tradicionais luzes da praça Tamandaré e do Parque Mutirama, a Rua 44, a Avenida do Contorno e adjacências, as praças no Jardim Goiás e de partes das regiões Sudoeste e Nordeste da capital também receberam enfeites.

A decoração do Parque Mutirama deve ser a primeira a ser inaugurada, com a entrega das chaves da cidade para o Papai Noel. Na Praça Tamandaré, os visitantes podem conferir, a partir das 20h30, a apresentação da banda da Guarda Civil Metropolitana (GCM), além do tradicional túnel de luz, o presépio.

A novidade deste ano fica por conta da árvore de Natal automatizada, de 35 metros de altura, no Parque Mutirama, cuja iluminação muda de acordo com a música ambiente.