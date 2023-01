Defensoria inicia mutirão para atender pais por vagas em CMEIs e escolas de Goiânia

Após o desespero de pais e mães de Goiânia que não conseguiram matricular os filhos nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e escolas da capital, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) inicia, nesta quarta-feira (25), um mutirão para atendimento das demandas pelas vagas. O serviço vai até sexta-feira (27). A ação se mostrou urgente após aumento da demanda, com uma média de 40 reclamações diárias ao órgão. Os interessados devem comparecer presencialmente, a partir das 8h da manhã, munidos de documentos, na sede da DPE-GO, no Setor Marista, em Goiânia (veja quadro abaixo).

Além do pedido de ajuda na DPE-GO, os responsáveis pelas crianças recorreram também aos Conselhos Tutelares, que informaram que suas unidades ficaram lotadas de pais e mães que não conseguiram matricular as crianças. Há relato de mãe que tenta vaga para os filhos desde o ano passado.

Goiânia possui mais de 370 unidades de ensino, entre escolas, Cmeis e Centros de Educação Infantil (CEI) conveniados. Para o ano letivo 2023 foram disponibilizadas 25.067 novas vagas, sendo 10.091 para estudantes do Ensino Fundamental e 14.976 para a Educação Infantil.

Conforme o DAQUI mostrou nesta terça-feira (24), a Secretaria Municipal de Educação (SME) planeja construir 36 CMEIs nos próximos dois anos para reduzir o déficit de 7 mil vagas na educação infantil e produzir cerca de 7,3 mil novos lugares.

Em nota, a SME informou que a ampliação de vagas na educação é prioridade para a gestão municipal e que, somente no início deste semestre, mais de 2 mil vagas para CMEIs e mais de 3 mil para pré-escola (4 e 5 anos) foram criadas pela secretaria. A pasta informou também que, até março deste ano, outras 2 mil vagas devem ser criadas com a entrega do CMEI Bezerra de Menezes, programada para a próxima segunda-feira (30).

Vagas longe de casa

Na semana passada, a TV Anhanguera mostrou a história de uma mãe que chegou a ir três vezes em uma escola do seu bairro, desde o momento que começou o período de matrículas, por não ter conseguido vagas através do site.

Karolene Rodrigues tem uma filha de 11 anos e disse que só havia encontrado vaga em uma escola a 10 quilômetros de onde ela mora, mas que isso inviabilizaria o ensino da menina pois não tinha condições de pagar o transporte para que a filha estude tão longe de casa.

O Setor Madre Germana 2, em Goiânia, espera há 27 anos, desde a sua fundação, uma unidade de ensino fundamental. O prédio que poderia receber os estudantes, na Rua São Gregório, está com a obra parada e as crianças precisam percorrer mais de 18 quilômetros até outra unidade de ensino infantil. Na época, a SME explicou que o local não tem condições de funcionar porque faltam itens básicos como água e energia elétrica.

Confira a nota da SME na íntegra

- A ampliação de vagas na Educação é prioridade para a atual gestão. Ano a ano, conforme é de conhecimento do Conselho Tutelar, a SME Goiânia reduz o déficit histórico da Educação Infantil.

- Somente neste início de semestre, mais de 2 mil vagas para CMEIs e mais de 3 mil para pré-escola (4 e 5 anos) foram criadas pela secretaria.

- Até março deste ano, outras 2 mil vagas devem ser criadas pela gestão municipal. Para isso, a pasta trabalha para ampliar e inaugurar novas unidades, como o CMEI Bezerra de Menezes, que será entregue na próxima segunda-feira, dia 30.

- Além disso, a SME Goiânia irá retomar todas as 12 obras paralisadas em administrações anteriores e licitar outros 30 novos CMEIs.