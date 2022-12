Defesa Civil diz que não há riscos em trecho da BR-153 um ano após acidente, em Aparecida de Goiânia

A Defesa Civil informou, na manhã desta segunda-feira (5), que as obras realizadas no trecho do KM-508 da BR-153, em Aparecida de Goiânia, o mesmo onde um ônibus caiu da ribanceira e deixou seis mortos em dezembro do ano passado, não apresentam riscos para a estrutura das pontes construídas, para a pista e nem para quem passa pelo trecho. A declaração vem após imagens do local mostrando pedaços de concreto arrancados e montes de terra removidos causarem preocupação da população.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Aparecida de Goiânia, Juliano Cardoso, agentes de operações do órgão estiveram no ponto das obras, próximo ao Country Club, e verificaram não haver nenhuma avaria provocada pela chuva ou qualquer outro meio.

“Aquele local específico, entre as duas pistas, está daquela forma porque eles ainda estão construindo por baixo da ponte e fazendo a instalação do gabião [tipo de muro usado para estabilizar encostas]”, afirmou o coordenador, que acrescentou ter verificado a presença de equipe de engenheiros da Triunfo Concebra, concessionária responsável pela rodovia, trabalhando no local.

Sem risco de interdição

O diretor de operações da Triunfo Concebra, Eric Camargo, também explicou a situação da região. Segundo ele, a “ideia do projeto das pontes foi para acabar com o problema do impacto da água do período chuvoso que chega do ribeirão Santo Antônio”.

“Como nós executamos as duas pontes, vai ficar um vão de 30 metros e não mais aquelas duas galerias que estão ali embaixo. Então hoje, o trabalho da concessionária é justamente escavar toda aquela parte debaixo das duas pontes, deixar uma abertura para que a água passe com tranquilidade, terminar as laterais, retirar as galerias que estão lá, que ainda funcionam como um extravasor da água do ribeirão, e fazer toda a canalização”, detalhou.

Camargo ressalta que as pontes e a canalização da água embaixo delas compõem a terceira fase do planejamento de obras na região da BR-153. A primeira etapa constituiu na construção da obra de arte especial na pista do sentido Sul da rodovia e que foi liberada para o tráfego em maio de 2022.

A segunda foi a construção de obra de arte especial na pista sentido Norte, liberada e concluída em outubro. A concessionária informou que, com a conclusão dessas duas etapas, “foi resolvida a instabilidade que havia no aterro da rodovia e liberado ao tráfego as pistas para minimizar os transtornos aos usuários”.

“Então, o que a gente tem ali no canteiro central são pontos onde a água onde ainda está correndo, mas que não trazem perigo nenhum para a estabilidade da rodovia e que devem ser contidos quando a obra foi concluída”, pontuou Camargo, que enfatizou que não há nenhuma necessidade de interdição do trecho.

De acordo com o diretor, as obras dessa terceira fase devem ser concluídas até o início do mês de fevereiro de 2023. No entanto, caso haja um aumento no volume das chuvas, o trabalho deve se estender até o início de março.

A reportagem solicitou o calendário de obras à Triunfo Concebra e aguarda retorno.

O que diz a ANTT sobre a obra

Questionada sobre a obra no trecho da BR-153, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (Antt) declarou que a Triunfo Concebra é a responsável pela obra e “consequentemente pela análise de andamento e possíveis riscos”.

Conforme agência, a “avaliação da concessionária é de que a localidade não apresenta riscos — informação também confirmada pela Defesa Civil”, e que caso seja necessária alguma outra intervenção no local, “será de responsabilidade da equipe técnica da Concebra”.

“A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informa que acompanha o andamento das obras na BR-153/GO e que se for constatada qualquer adversidade no projeto que possa comprometer a segurança dos usuários da via, acionará a concessionária para providências”, arrematou.

Já um engenheiro procurado por meio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA-GO) disse que “por enquanto, a situação é previsível e está dentro das atividades que ainda estão em execução."

Acidente e mortos

O local que passa por obras foi cenário de um acidente na madrugada do dia 24 de dezembro de 2021. No trecho, funcionava como um desvio de mão dupla que foi criado por conta de uma cratera que se abriu na pista ao lado.

Seis pessoas morreram e 40 ficaram feridas após um ônibus que saiu de São Paulo e seguia para Brasília. Na ocasião, a Triunfo Concebra declarou que o ônibus não respeitou a sinalização, invadiu a linha divisória de pista e chocou-se contra a lateral de uma viatura da empresa. Em seguida, conforme a concessionária, o veículo bateu de frente com uma carreta e caiu na ribanceira.

Já a cratera foi fechada e o trânsito liberado em maio deste ano, após cinco meses de obras. De acordo com a concessionária, a construção das pontes no local foi a solução encontrada para que casos como esse, da abertura de uma cratera na pista, não voltassem a acontecer.