Definição sobre festa presencial da Romaria do Divino Pai Eterno fica para maio

A definição se a Romaria do Divino Pai Eterno de 2022, em Trindade, será realizada em formato presencial ou virtual só deve ocorrer em maio após análise do cenário epidemiológico. Foi o que ficou decidido em reunião realizada nesta quarta-feira (16) na Basílica do Divino Pai Eterno entre religiosos que organizam a festa e o prefeito Marden Júnior. Nos últimos dois anos as celebrações presenciais foram suspensas, se limitando às virtuais em função da crise sanitária causada pela pandemia. A última, em 2019, reuniu mais de 3 milhões de pessoas.

A reunião foi coordenada pelo padre João Paulo, reitor da Basílica, e pelo padre João Bosco, pároco da Matriz de Trindade. O reitor destacou o clamor dos fiéis, mas ressaltou os cuidados ainda indispensáveis. “É necessário para a Igreja organizar desde já, assim como os fiéis e carreiros precisam se preparar, mas temos de ter maturidade para suspender essa programação, se preciso”.

O prefeito Marden Júnior reforçou que a grande presença de visitantes de outras cidades e estados durante a Romaria sinaliza que o cenário nacional da pandemia (com circulação de mais uma cepa de Coronavírus, a Deltacron), exige cuidado reforçado e até protocolos mais rígidos caso a Romaria aconteça presencialmente.

O cenário de vacinação e queda de casos positivos, apontada nas testagens em Trindade, é favorável à realização da Romaria presencial hoje, enfatizou também o secretário municipal de Saúde de Trindade, Rogério Taveira. Mas ele alerta que este cenário precisa também ser favorável próximo da Romaria, marcada para acontecer entre 24 de junho e 3 de julho este ano.

Portanto, de acordo com cenário de maio, os protocolos vão apontar se será exigido cartão de vacinação, testes de Covid, máscara facial, proibição de shows, e outras medidas que podem ser utilizadas para conter a pandemia. Para ajudar nisto, os religiosos presentes já anunciaram que as missas mais tradicionais serão realizadas do lado externo, no estacionamento da Basílica, e não no interior dela, como seria tradicionalmente.