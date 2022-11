Delegada que investiga o caso da morte de Luana acredita que há outras vítimas

A delegada Carolina Borges, que investiga a morte de Luana Marcelo, de 12 anos, disse que há a possibilidade de haver outras vítimas de Reidimar Silva, 31 devido ao modo em que o crime foi cometido e por não haver uma motivação para a barbaridade.

"Acredito que esse tipo de situação não é de um crime só. Não tem motivação e nem explicação. A menina tem 12 anos... E ter coragem de fazer esse tipo de coisa. Acredito que possa ser sim um serial em razão do modus operandis", informou. Caroline disse também que a divulgação do suspeito está sendo feita com o fundamento de que há a possibilidade de outras vítimas de abuso sexual e desaparecimento.

A delegada contou que uma outra mulher procurou a polícia e relatou que foi estuprada por um homem com as mesmas características de Reidimar. A violência teria acontecido no domingo (27) por volta das 8h da manhã. Ela ainda terá seu depoimento ouvido.

Reidimar confessou ter tentado abusar de Luana antes de matá-la. O homem tem, inclusive, marcas de arranhões em seu rosto, o que indica que a menina teria resistido a situação. A delegada também disse que o suspeito sempre demonstrou frieza.

O homem já foi investigado por estupro, mas chegou a ser absolvido. Ele tem passagem pela polícia por roubo e receptação.