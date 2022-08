As denúncias ao Procon Goiás podem ser feitas pela internet. Os relatos de possíveis infrações ou irregularidades contra o direito dos consumidores podem ser informadas no programa Expresso, que foi disponibilizado pelo site do governo de Goiás ou pelo aplicativo Expresso Goiás, disponível para sistemas iOS e Android.

O denunciante pode registrar sua denúncia de forma anônima ou identificada. Para registrar a denúncia, o cidadão deve buscar por "Criar/Acompanhar denúncia Procon". A manifestação pode ser registrada de forma anônima ou identificada, conforme critério do denunciante.

O governo de Goiás informou que o usuário precisa inserir informações válidas para que seja feita a fiscalização. Também é necessário inserir algum telefone e e-mail válidos, para contato nos casos em que for necessário a solicitação de mais detalhes sobre os fatos.

Denúncias

Depois de registrada a denúncia, é possível acompanhar o status da manifestação registrada. Para isso, o cidadão deve acessar a página do serviço e informar o número de protocolo gerado após a denúncia. As denúncias também podem ser feitas pelo telefone 151 (Goiânia) ou (62) 3201-7124 (interior).

As reclamações podem ser feitas presencialmente na sede do órgão (Rua 8, 242, Ed. Torres, Centro de Goiânia) ou pela internet, por meio do canal Procon Web.