Dentista é presa suspeita de deformar pacientes em procedimentos estéticos em Goiânia

A dentista Hellen Kacia Matias da Silva foi presa nesta terça-feira (30), em Goiânia, suspeita de realizar procedimentos estéticos invasivos, os quais são vedados pelo Conselho Federal de Odontologia, podendo ser realizados exclusivamente por médicos. Segundo as investigações, inúmeros pacientes tiveram os rostos deformados após se submeterem às cirurgias realizadas na clínica da suspeita.

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon) cumpriu também quatro mandados de busca e apreensão em Goiânia e no município de Santa Bárbara de Goiás, em endereços ligados à dentista. A polícia detalhou que o instituto coordenado pela profissional, localizado no Setor Oeste, em Goiânia, foi alvo de investigação em um inquérito instaurado para apurar os crimes de exercício ilegal da profissão e execução de serviço de alta periculosidade.

Ao Daqui, a defesa de Hellen Matias informou que irá se manifestar assim que tiver acesso aos autos de forma integral.

Conforme relatou a delegada responsável pelo caso, Débora Melo, foram encontradas mais de 30 reclamações de pacientes insatisfeitos com os resultados dos procedimentos, no celular usado pela dentista. Nas conversas, os funcionários da clínica afirmavam que as intercorrências eram causadas por falta de cuidados por parte das vítimas.

Investigação

Na primeira fase da operação, a Polícia Civil encontrou diversos instrumentos cirúrgicos, anestésicos e medicamentos vencidos na clínica da dentista. Na ocasião, os materiais foram apreendidos e descartados pela Vigilância Sanitária, que também autuou a dentista por infrações administrativas, dentre elas, a inadequação do alvará sanitário do estabelecimento, que não autorizava a realização de nenhum procedimento invasivo.

Além de Hellen Matias, a polícia investigava outros três dentistas que realizavam procedimentos não autorizados à categoria. Segundo a investigação, as cirurgias plásticas eram ofertadas nas redes sociais dos odontólogos por valores abaixo do mercado, atingindo um grande número de pessoas.

A apuração constatou, ainda, que a dentista vendia as cirurgias abertamente em seu Instagram, que possuía, na época, mais de 650 mil seguidores (em novembro, a conta foi desativada pela Justiça). Além disso, a investigada ministrava cursos para que outros profissionais da saúde realizassem as tais cirurgias sob sua “supervisão”.

A partir das provas apresentadas, a Polícia Civil colheu as declarações de mais de dez vítima da dentista, além de ex-funcionários do instituto. Todos, conforme afirmou a delegada, confirmaram a realização das cirurgias fora do ambiente hospitalar, “gerando grave risco à integridade física dos consumidores”. As pessoas ouvidas relataram também que a dentista não aceitava críticas ao seu trabalho, e tratava os pacientes com descaso.