Dentista divulga foto de Bolsonaro após colocar em Goiânia lentes de contato nos dentes

O dentista responsável por colocar lentes de contato no ex-presidente Jair Bolsonaro, em Goiânia, divulgou em suas redes sociais nesta terça-feira (22), o antes e depois do procedimento, realizado no último dia 21 de julho.

“Um sorriso para cada história… As proporções ideais e o estudo da face são primordiais para o resultado harmônico entre o sorriso e o rosto…”, escreveu Rildo Lasmar ao compartilhar o registro.

Em um vídeo, publicado no dia em que o procedimento foi concluído, o ex-presidente falou sobre o resultado alcançado.

“Realmente superou a expectativa. Um pouco de vaidade não faz mal a ninguém. Então estou muito feliz”, afirmou Jair Bolsonaro.

Nas imagens, Bolsonaro ainda aparece cumprimentando apoiadores, que foram até a clínica para ver o ex-presidente.