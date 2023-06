Deputados aprovam, em 1º votação, projeto em que permite usuário do transporte intermunicipal pagar

Colaborou: João Paulo Alexandre

Uma proposta aprovada em primeira votação, nesta quarta-feira (07), por deputados estaduais pode fazer com que os usuários do transporte público intermunicipal paguem as viagens através do PIX. O projeto, de autoria do líder do governo na Assembleia Legislativa (Alego), Wilde Cambão (PSD), prevê que, caso o texto seja aprovado definitivamente, as empresas terão 120 dias para se adaptarem ao novo modelo de pagamento.

De acordo com a proposta, o motorista apresentaria o QR Code ao passageiro que, com o aplicativo bancário pelo celular, efetuaria o pagamento. O valor cobrado pela modalidade seria o mesmo se o pagamento fosse efetuado por dinheiro.

O deputado defendeu ainda que isso não traria atrasos para os passageiros, já que todo o processo duraria cerca de 10 segundos. Wilde Cambão destaca ainda que o pagamento pelo PIX vem como uma forma de avanço tecnológico necessário no transporte público e que irá facilitar para muitos usuários que evitam o dinheiro físico por questões de segurança.

Outro ponto destacado pelo parlamentar é que o PIX já ultrapassou, em volume, outros meios de pagamentos, como cartões de crédito e débito. Segundo o Banco Central, o pagamento instantâneo atingiu 29% do volume total de transações financeiras realizadas em 2022. No mesmo período, 20% dos pagamentos foram feitos com cartão de crédito e 19% com a função débito.

A proposta ainda passará por segunda votação em plenário e, caso seja aprovada, segue para sanção ou veto do governador.

Tecnologia como pagamento é vista com bons olhos por especialista

Para o especialista em Trânsito e Transporte Marcos Rothen, qualquer tecnologia que chegue para facilitar será muito bem-vinda pelos usuários. Entretanto, pelo ponto de vista dele, é necessário prestar atenção sobre outro fator importante para que o serviço seja desenvolvido com qualidade e agilidade: a internet móvel.

“Até para gente saber o horário do ônibus, quando ele vai passar, essas informações. E a internet é uma coisa que a gente deveria cobrar mais. Uma maior qualidade, quantidade de acesso para a gente sempre conseguir estar conectado. É fundamental que tenha isso. Algumas empresas já disponibilizam, em alguns lugares, a internet dentro do veículo, que também ajuda bastante”, completa.

Marcos Rothen destaca ainda que o meio de pagamento vai ajudar na questão de segurança tanto do passageiro quanto do usuário e lembra que a cédula do dinheiro está em desuso. Como exemplo, ele lembra a dificuldade que muitos viajantes passam pela impossibilidade de pagar pedágios com o PIX, sendo aceito apenas dinheiro nas cabines.

“Mais inseguro que tem é a gente andar com dinheiro. A empresa de transporte recolher o dinheiro também é um problema. Até o motorista prestar conta é um problema. Ele prestar conta daquele valor, já que, a medida que isso é pago pelo PIX, as informações passam a ser online. Então, de acordo com que as empresas se adaptarem bem para receber isso tudo, e é fácil, não é uma coisa complicada, vai melhorar a segurança para todo mundo”, destaca.