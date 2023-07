Desabamento de rampa que deixou cerca de 40 feridos em festival de rap ‘não foi acidente’

Colaborou: Samantha Souza e Gabriela Macedo

O desabamento da rampa que deixou cerca de 40 feridos no festival de rap ‘não foi acidente’, segundo o delegado Thiago Martiniano, responsável pela investigação do caso, que trabalha com a hipótese de lesão corporal culposa. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (13), durante coletiva de imprensa na Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC).

Ainda conforme o delegado, 28 vítimas foram identificadas, delas, apenas oito foram ouvidas, além de pessoas ligadas à segurança e organização do evento, que aconteceu no último domingo (9). Ainda conforme o investigador, até o final do inquérito policial, o número de vítimas deve passar de 40.

Martiniano contou que em depoimento as vítimas afirmaram que a rampa estava muito cheia no momento em que cedeu. As falas dos seguranças e prestadores de serviço do evento também confirmam a hipótese de superlotação.

“Eles informaram que perderam o controle da quantidade de pessoas na rampa”, disse.

O delegado ainda afirmou que o caso não se trata de um acidente e que o caso é investigado como lesão corporal culposa.

“Não é um acidente. A estrutura não poderia cair. Um acidente é algo que não se tem controle. Na verdade, a estrutura estava ali, não podia cair. Alguém falhou: seja a montagem, seja a organização, alguém falhou, e é isso que temos que apurar”, disse o delegado.

Relembre o caso:

A rampa que dava acesso a uma das entradas do Festival Rap Mix, realizado no último domingo (9), em Goiânia, no Estádio Serra Dourada, caiu e deixou mais de 40 pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a maioria das vítimas teve fraturas, algumas mais graves (fratura exposta), e traumatismo cranioencefálico. O acidente ocorreu por volta das 23h16.

As vítimas socorridas no local foram encaminhadas para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia (Heapa), Hospital Ortopédico, Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e Hospital de Acidentados.

A organização do evento se manifestou por meio de nota informando que toda a estrutura montada para o festival continha alvará. Disse também que “os organizadores estão investigando as razões do incidente e buscando as vítimas para prestar apoio e atendimento necessários.”