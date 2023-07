Descubra ponto turístico no Rio Araguaia com águas termais que podem chegar a 40ºC

Uma outra opção de ponto turístico no Rio Araguaia tem chamado a atenção dos turistas: o Poço do Tomás. O local é ideal para quem busca um lugar tranquilo para desfrutar da natureza e relaxar em águas quentes que podem chegar a 40°C. A piscina natural fica dentro do resort Thermas Água Santa, localizada a 376 km de Goiânia, na BR-070, em Aragarças, no oeste do estado.

Segundo a proprietária do resort, Patrícia Rodrigues, o poço tem atraído os turistas que procuram fugir da rotina estressante e da agitação dos locais cheios dentro da cidade. Além das águas quentes que são o diferencial do resort, o local tem uma praia às margens do Rio Araguaia e vários espaços de lazer em meio à natureza.

"É um convite irresistível para o relaxamento e o cuidado com a saúde e bem-estar", garante a proprietária.

As águas termais do poço nascem de uma mina e caminham poucos metros até desaguar no Rio Araguaia, onde o turista pode desfrutar de uma praia. A água da piscina natural é cristalina e quem passa por perto pode ver a fumaça subindo e sentir o vapor quente. Os turistas definem o lugar como um local de paz, sossego e descanso.