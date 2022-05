Desfile cívico volta às ruas para aniversário de 100 anos de Aparecida de Goiânia

Aparecida de Goiânia completa 100 anos nesta quarta-feira (11) e, após dois anos suspenso por conta da pandemia do Covid-19, o tradicional desfile cívico será retomado e virá acompanhado de um bolo de 100 metros. Os parabéns serão cantados às 8h o Parque da Família, na Avenida Independência.

Aproximadamente mil pessoas devem se apresentar durante o desfile, que contará com a participação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, fanfarras escolares, grupos de teatro, entre outros.

Foram instaladas em um trecho da Avenida Independência tendas e arquibancadas para receber espectadores locais e de cidades vizinhas.

Missa Campal

Será celebrada no início da noite, às 19h, uma missa campal na Praça Matriz, no Centro. A celebração será administrada pelo arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom João Justino.

História

Em 3 de maio de 1922, um cruzeiro de aroeira doado por Aristides Frutuoso foi fincado em meio ao cerrado no local onde, posteriormente, foi construída a Igreja Matriz, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Na mesma data, foi celebrada a primeira missa campal. Em 11 de maio, realizou-se naquele local a primeira festa. Essa é a data oficial de fundação da cidade (Capelinha). As terras onde atualmente fica o Centro pertenciam a José Cândido de Queiroz, João Batista de Toledo, Abrão Lourenço de Carvalho e Antônio Barbosa Sandoval e suas respectivas esposas.

A igreja foi inaugurada em 1923, com festa dos moradores locais e vizinhos de outras cidades, que percorreram a cavalo várias léguas para conferir de perto a novidade. Entre elas, o altar construído em Campinas e transportado em carro de boi.

Em 13 de novembro de 1963, a Assembleia Legislativa de Goiás lavrou o parecer favorável da emancipação do distrito para município. No dia seguinte, o deputado estadual Olinto Meirelles entrou com o processo para segunda discussão e votação da emancipação do município. Por meio do projeto de Lei nº 784/63, a Assembleia Legislativa sancionou a Lei nº 4.927, de 14 de novembro de 1963, criando, assim, o município de Aparecida de Goiânia.