Designer do iPhone fez emblema para coroação do rei Charles 3º

LONDRES, REINO UNIDO (FOLHAPRESS) - Jony Ive, que talvez você não conheça, mas traga no bolso, é o designer do iPhone. Foi ele que, com Steve Jobs no comando, desenhou as linhas minimalistas, com economia de botões, do celular que ajudou a mudar o mundo em 2007.

Jony Ive, aqui na Inglaterra, é sir Jony Ive. E, nesta coroação do rei Charles 3º, que acontece no sábado (6), ele é o autor do emblema oficial do evento, a figura de uma coroa estilizada, formada por flores, com as mesmas cores da bandeira britânica, mas em tons pastéis.

O logotipo foi feito em duas versões, uma em inglês e outra em galês. Versões secundárias do emblema incluem pares de tons de rosa e vermelho, azul claro e escuro, preto e cinza e branco sobre um fundo azul.

"É uma grande honra poder contribuir para esta marcante ocasião nacional, e a nossa equipe está muito orgulhosa deste trabalho", disse o designer, também responsável pelo iPod (2001), iPad (2010) e Apple Watch (2014), entre outros. Ele já não trabalha mais para a empresa americana desde 2019.

"O design é inspirado no amor do rei Charles pelo planeta, pela natureza e sua profunda preocupação com o ambiente, unindo a flora das quatro nações do Reino Unido: a rosa da Inglaterra, o cardo da Escócia, o narciso do País de Gales e o trevo da Irlanda do Norte", explicou o Palácio de Buckingham em um comunicado.

"O emblema fala do feliz otimismo da primavera e celebra o início desta nova era para o Reino Unido. A delicada modéstia dessas formas naturais se combinam para definir um emblema que reconhece tanto a alegria quanto a profunda importância desta ocasião."

O emblema está espalhado por toda a cidade: na estação Victoria, em faixas nas avenidas principais e também no trajeto entre o Palácio de Buckingham e a abadia de Westminster, que será percorrido pelo rei Charles 3º e a rainha Camilla neste sábado (6).

O local já está cheio de barracas de súditos, que têm passado as últimas noites acampados. Isso tudo para garantir uma boa visão das duas procissões, a de ida, às 10h20 (6h20 no Brasil), e a de volta, como casal já coroado, às 14h (10h no Brasil).

O que mais se vê por lá, no entanto, é a Union Jack, bandeira do Reino Unido nas cores azul, vermelho e branco, em roupas chapéus, óculos de todo o tipo de badulaques possíveis. As barracas ostentam bandeirolas no alto e os fãs da realeza, acostumados com o clima londrino, não se assustaram nem com o pé d'água que varreu a cidade às 11h desta sexta (5).

A reportagem conversou com um grupo de quatro senhoras que vieram de Oxford e passariam sua primeira noite nas barracas. "A gente trouxe guarda-chuvas, capas plásticas, sanduíches e, o mais importante, prosecco", divertiam-se.

E os maridos? "Ah, esses vão ver a coroação pela TV, em casa, junto com suas amantes (risos)". Depois da tristeza provocada pela morte da rainha Elizabeth 2ª, em setembro do ano passado, a coroação do rei Charles 3º agora é só alegria. Londres, quem diria, está super alto astral.