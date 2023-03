Desmatamento do Cerrado coloca em risco oferta de água em 119 municípios de Goiás, diz pesquisa

O desmatamento do Cerrado pode reduzir o abastecimento e a qualidade da água em 119 municípios goianos, apontam pesquisadoras do Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado (SAD Cerrado). Segundo o levantamento, cinco bacias hidrográficas no Matopiba, região formada por áreas de Cerrado no Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, concentram 74,5% do desmatamento no bioma.

As pesquisadoras explicam que a perda de vegetação nativa nas bacias dos rios Tocantins, São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Araguaia compromete a capacidade natural de absorção e distribuição da água em seis estados brasileiros, além de Goiás. Fernanda Ribeiro, pesquisadora no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) e responsável pelo SAD Cerrado, explica essa relação.

“Garantir a proteção dos remanescentes de vegetação nativa do Cerrado e, ao mesmo tempo, recuperar áreas próximas a nascentes, rios e bacias, é essencial para a manutenção dos recursos hídricos que temos hoje e para o equilíbrio climático. Se o desmatamento continuar na velocidade e na extensão em que está, a disponibilidade hídrica será cada vez menor”, afirma a pesquisadora.

O SAD Cerrado verificou que 815.532 (ha) foram desmatados no bioma ano passado e detalha que só no Rio Araguaia foram 78.368 ha. O sistema ainda aponta Goiás como o segundo colocado no ranking de áreas desmatadas em 2023, o primeiro foi Bahia e o terceiro é Minas Gerais. O relatório revela alta de 82,5% no número de derrubadas neste ano aqui no estado.

A pesquisadora no IPAM e coordenadora científica do MapBiomas, Julia Shimbo, afirma que, além de afetar o abastecimento e a qualidade da água, o desmatamento do Cerrado torna o clima mais quente. “O Cerrado está ficando cada vez mais quente e seco, com menos água disponível. Este cenário acende o alerta para que tipo de planeta queremos habitar no futuro”, enfatiza.

Conforme relatório do SAD Cerrado, a transformação de áreas de vegetação nativa para pastagem e agricultura já tornou o clima no Cerrado quase 1°C mais quente e 10% mais seco. “Nos locais desmatados, a temperatura média anual pode subir até 3,5°C com queda de 44% na evapotranspiração, processo que contribui para a umidade do ar”, revela o sistema.

Em nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) afirma que a SAD Cerrado é uma plataforma que utiliza algoritmos automáticos para delimitar e mensurar a quantidade de alertas de desmatamento. Além disso, informa que executa e participa de projetos de reflorestamento com recuperação da vegetação natural, como o "Produtor de Água", que preveem pagamento por serviços ambientais.

Íntegra da nota da SEMAD

A respeito da solicitação feita pela reportagem, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) esclarece que:

O Matopiba é uma região que alcança territórios dos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Goiás, portanto, não tem competência para fiscalizar e punir eventuais ações de desmatamento na área.

Com vistas à proteção e preservação de recursos hídricos no Estado todo, a Semad executa ou participa de projetos de reflorestamento com recuperação da vegetação natural, como o "Produtor de Água", que preveem pagamento por serviços ambientais (incluindo a recuperação de áreas degradadas).

Além disso, a Semad investe no cuidado e a ampliação das unidades de conservação e áreas de proteção de manancial, por entender que são ações extrema relevância para manutenção das recargas dos aquíferos e sustentação dos rios e reservatórios nos períodos secos.

Sobre o SAD Cerrado, é importante dizer que essa é uma plataforma que utiliza algoritmos automáticos para delimitar e mensurar a quantidade de alertas de desmatamento. É importante ressaltar que, no SAD Cerrado, esses alertas não são submetidos à validação individual de um analista. Essa informação consta na página inicial do próprio sistema. Ou seja: É altamente provável que as estatísticas utilizadas pela reportagem incluam os chamados falsos alertas.

A Semad dá preferência aos dados gerados pela plataforma Mapbiomas, por dois motivos: 1) o Mapbiomas trabalha com informações geradas por diversos repositórios, inclusive o SAD Cerrado, o que dá uma visão mais completa do cenário; 2) os dados do Mapbiomas passam por validação individual antes de serem disponibilizados. Por esse motivo, são mais fiéis à realidade.

Lista de municípios que serão afetados, segundo o SAD Cerrado:

Ãgua Fria de Goiás

Alto Horizonte

Alto Paraíso de Goiás

Amaralina

Amorinópolis

Aragarças

Araguapaz

Arenópolis

Aruanã

Aurilândia

Baliza

Barro Alto

Bom Jardim de Goiás

Bonópolis

Britânia

Buriti de Goiás

Cachoeira de Goiás

Campinaçu

Campinorte

Campos Verdes

Carmo do Rio Verde

Cavalcante

Ceres

Colinas do Sul

Córrego do Ouro

Crixás

Diorama

Doverlândia

Estrela do Norte

Faina

Fazenda Nova

Formoso

Goianésia

Goiás

Guaraíta

Guarinos

Heitoraí

Hidrolina

Ipiranga de Goiás

Iporá

Israelândia

Itaguari

Itaguaru

Itapaci

Itapirapuã

Itapuranga

Ivolândia

Jaraguá

Jaupaci

Jesúpolis

Jussara

Mara Rosa

Matrinchã

Mimoso de Goiás

Minaçu

Moiporá

Montes Claros de Goiás

Montividiu do Norte

Morro Agudo de Goiás

Mozarlândia

Mundo Novo

Mutunópolis

Niquelândia

Nova América

Nova Crixás

Nova Glória

Nova Iguaçu de Goiás

Novo Brasil

Novo Planalto

Padre Bernardo

Palestina de Goiás

Petrolina de Goiás

Pilar de Goiás

Piranhas

Pirenópolis

Planaltina

Porangatu

Rialma

Rianápolis

Rubiataba

Sanclerlândia

Santa Fé de Goiás

Santa Isabel

Santa Rita do Araguaia

Santa Rita do Novo Destino

Santa Rosa de Goiás

Santa Tereza de Goiás

Santa Terezinha de Goiás

São Francisco de Goiás

São João d'Aliança

São Luís de Montes Belos

São Luiz do Norte

São Miguel do Araguaia

São Patrício

Taquaral de Goiás

Trombas

Uirapuru

Uruaçu

Uruana

Vila Propício