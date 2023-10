Detentos fogem do presídio de Trindade; DGAP divulga fotos dos foragidos

14 detentos da Unidade Prisional Regional de Trindade, Região Metropolitana de Goiânia, fugiram durante a madrugada deste domingo (15), por um buraco perfurado no telhado do presídio. Um dos fugitivos foi recapturado, por isso a Polícia Penal divulgou 13 fotos. (veja abaixo da matéria)

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que foram tomadas as providências relacionadas ao fato, além de abertura de procedimento administrativo para apuração do ocorrido.

As fotos foram divulgadas pela DGAP no intuito de encontrar os foragidos. As informações podem ser repassadas de forma anônima por meio de ligação para o 190, da Polícia Militar, 197, da Polícia Civil, e pelo 181, do Disque-Denúncia da Secretaria de Segurança Pública, além do (62) 99858-4776, da Polícia Penal.

Os fugitivos que seguem foragidos são: