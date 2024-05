Detran-GO abre 70 vagas para curso de instrutor e examinador de trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás vai oferecer o curso gratuito de instrutor e examinador de trânsito. A iniciativa objetiva ampliar o quadro de profissionais capacitados para a aplicação de exames práticos de direção para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, mudança ou adição de categoria.

O anúncio de abertura das inscrições foi feito pelo presidente do Detran-GO, Waldir Soares, nesta terça-feira (30). O curso será ministrado pela Escola Pública de Trânsito da autarquia. Estão previstas inicialmente 70 vagas. O edital com as orientações aos interessados será lançado na próxima semana.

Os interessados devem certificado de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação. Os selecionados terão que pagar somente a taxa de averbação do curso de examinador, no valor de R$ 37,14. A carga horária será de 208 horas. A primeira turma tem o início das aulas previsto para junho.

Atualmente, há carência de profissionais qualificados para o segmento. O Detran-GO aplica cerca de 30 mil exames práticos por mês. São realizadas, mensalmente, cerca de 120 bancas examinadoras em pouco mais de 90 municípios. O objetivo, conforme o presidente, é universalizar a atividade, levando bancas examinadoras a todos os municípios e, consequentemente, reduzindo o custo da CNH para os candidatos.

Quem pode se candidatar

Para participar do curso de examinador oferecido pelo Detran-GO, o candidato, entre outras coisas, deve:

Ter, no mínimo, 21 anos;

Ter CNH expedida pelo Detran-GO, com, no mínimo, 2 anos de experiência como condutor;

Ter certificado de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação;

Não ter cometido nenhuma infração de natureza gravíssima nos últimos 12 meses;

Não está cumprindo penalidade de suspensão do direito de dirigir e, quando cumprida, ter decorrido 12 meses;

Não está cumprindo penalidade de cassação do direito de dirigir e, quando cumprida, ter decorrido 24 meses de sua reabilitação.

Credenciamentos

“Hoje, não temos condições de aumentar o número de bancas. Mal estamos conseguindo atender a demanda”, pontua Delegado Waldir ao lembrar outras ações que a autarquia vem desenvolvendo para ampliar o número de bancas. Nos próximos dias, deve ser lançado o edital que possibilita o credenciamento de empresas para ministrar o curso de examinador.

Ontem (29), a autarquia abriu as inscrições para o credenciamento de examinadores de trânsito. Elas ficarão abertas por tempo indeterminado. Os interessados deverão enviar a documentação completa para o e-mail comissao.processoseletivo@detran.go.gov.br. A remuneração será feita de acordo com a produtividade, com teto fixado em R$ 6.380.

Os candidatos devem ter o curso de examinador de trânsito; ser habilitado a, no mínimo dois anos, na categoria superior ou igual a que pretende avaliar; apresentar documentação conforme o edital e passar por curso de atualização a ser ministrado pelo Detran-GO. Após o processo, aqueles que estiverem aptos terão de fazer um treinamento prático.

O credenciamento de examinadores é destinado a pessoas físicas que tenham o curso de examinador de trânsito nos termos regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito e averbado pelo Detran-GO. O candidato deve ter, no mínimo 21 anos; curso superior completo em qualquer área de formação; e ser habilitado há dois anos ou mais na categoria a ser examinada. É desejável que seja intérprete de Libras.