Detran-GO identifica mais de 500 pessoas prejudicadas por fraudes em transferências de veículos

Uma ação de inteligência do Detran-GO identificou centenas de fraudes em processos na unidade da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Aparecida de Goiânia. Conforme informou o presidente da autarquia, delegado Waldir, mais de 500 pessoas podem ter sido prejudicadas pelas irregularidades cometidas por funcionários durante a transferência de veículos.

O presidente explicou que os envolvidos tinham fácil acesso aos processos por meio de suas senhas. “Eles faziam a alteração de propriedade do veículo da forma como eles bem entendiam, a hora que eles queriam”. Waldir destaca ainda que essa prática pode ser facilmente rastreada, entretanto, os funcionários pareciam não ligar, já que, nas palavras de Waldir, estavam “debochando do Detran e do cidadão goiano que paga o serviço”.

“Quando um funcionário do serviço de inteligência saiu do local [Ciretran], o pessoal [servidores] saiu dançando. Estavam tão mansos na prática de condutas criminosas, que diziam: ‘não vai dar em nada não’”, pontuou o delegado.

Conforme já mostrado pelo POPULAR, dez funcionários, sendo nove comissionados e um ex-servidor da Caixa Econômica do Estado de Goiás (Caixego), foram afastados e tiveram suas senhas suspensas.

De acordo com o presidente, foram identificadas cerca de 180 tipos de condutas fraudulentas até o momento, gerando um prejuízo de aproximadamente R$ 300 mil ao Detran, pela falta de recolhimento dos tributos. Além disso, foi apurado que os servidores recebiam uma quantia média de R$ 3 mil por fraude.

A operação do Detran-GO identificou ainda que as fraudes vêm ocorrendo há cerca de dez anos, desde a fundação da Ciretran em Aparecida. Todos os computadores e arquivos foram apreendidos, e uma auditoria irá analisar os mais de 30 mil processos, um a um, a fim de detectar novas fraudes.

“Em apenas dois anos que fizemos o ‘pente’, encontramos 500 processos fraudados. Acredito que ao final da auditoria, milhares sejam identificados”, pontuou o presidente.

Agora, o caso será encaminhado para a Polícia Civil, que deverá investigar supostos crimes de formação de quadrilha, inserção de dados falsos no sistema de informação e falsidade ideológica.

Transferência fraudulenta

O presidente do Detran-GO explicou que muitas das vítimas não sabem que foram lesadas, e citou um caso em particular, em que uma mulher levou seu carro até uma oficina, e o veículo simplesmente desapareceu. “A propriedade do veículo foi adulterada e ele foi vendido”.

O Detran orientou a vítima a procurar a polícia, e deu início ao rastreamento do veículo, para que ele possa ser localizado e devolvido à proprietária.

Como fica o serviço

Após a operação realizada nesta sexta-feira (2), a Ciretran foi fechado em definitivo. Os funcionários cujo envolvimento nos esquemas fraudulentos não foi provado serão remanejados para unidades do Vapt Vupt. Além disso, segundo o delegado Waldir, o serviço deverá ser ampliado e oferecido em sete Serviços de Atendimento ao Consumidor (SACs) de Aparecida de Goiânia.