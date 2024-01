Detran leiloa mais de 3 mil veículos e sucatas

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) fará um leilão dia 19 de janeiro, a partir das 9 horas, pela empresa MC Leilão, que fica na GO-020. A meta é esvaziar os pátios de responsabilidade do órgão, Polícia Militar e postos do Batalhão Rodoviário.

Serão leiloados 3,4 mil veículos recuperados e sucatas aproveitáveis, que só podem ser vendidas para empresas, cujo objeto social seja a desmontagem e o comércio de peças e acessórios usados.



Os veículos estarão disponíveis para visitação de 16 a 18 de janeiro, das 9 às 11h30 e das 14 às 17 horas, no pátio da MC Leilão, em Senador Canedo. As imagens ilustrativas também serão disponibilizadas pelo site www.mcleilao.com.br.



O proprietário do veículo, em até um dia antes da realização do leilão, poderá reivindicá-lo, sanando o problema que ocasionou a retenção e fazendo a retirada. Antes de enviar um veículo para leilão, o Detran notifica o responsável legal pelo carro ou motocicleta para que ele tenha a oportunidade de reaver o bem.

O Detran alerta que, além do site da MC Leilão, a única página oficial é a da autarquia: goias.gov.br/detran.