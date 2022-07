Detran leiloa quase 15 mil veículos; veja como participar

Cerca de 15 mil veículos serão leiloados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) entre os dias 27 a 29 de julho. Os itens incluem automóveis recuperáveis e sucatas aproveitáveis que estão no pátio há mais de 60 dias. Os interessados podem conferir as unidades disponíveis entre os dias 20, 22, 25 e 26 de julho, nos pátios da MC Leilão, Leilões Brasil e Leilomaster. As imagens ilustrativas também serão disponibilizadas pelos sites www.mcleilao.com.br, www.leiloesbrasil.com.br e www.leilomaster.com.br.

Segundo o órgão, o proprietário do veículo, em qualquer momento antes do leilão, poderá reivindicá-lo, caso resolva o problema que ocasionou a retenção. Antes do veículo ir a leilão, o Detran-GO comunica o responsável pelo carro ou motocicleta para que ele tenha a oportunidade de reaver o bem. Os leilões têm respaldo na Resolução 623/2016 e na Lei nº 12.977/2014 e serão realizados pelo leiloeiro Leony Gomes dos Santos.

Cuidado com golpes

O Detran-GO não cria site específico para leilões. Os editais são publicados no Diário Oficial do Estado e no site www.detran.go.gov.br.

Se atente as datas e locais

Visitação: de 20 a 22 de julho e de 25 a 26 de julho das 8h às 12h e das 14h às 17j

Locais de visitação

Em Goiânia

- Av. Perimetral Norte, esq. com GO 080 – Goiânia 2

- Rodovia BR 153, KM 17 e Av. Militar Q Área L – Jardim Guanabara

Em Aparecida de Goiânia

- Av. Bela Vista, 155, Jardim Bela Vista

Sites oficiais para esses leilões: www.detran.go.gov.br, www.mcleilao.com.br e www.leiloesbrasil.com.br