Deu Praia anuncia temporada 2023 com Vanessa da Mata, Seu Jorge, Barão Vermelho, Banda Eva e outras atrações em Goiânia. Com programação para todas as idades, o festival reúne música, esporte, gastronomia e entretenimento em um amplo espaço de lazer, estruturado no Oscar Niemeyer de 11 a 23 de julho, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

O festival reúne música, cultura, teatro, intervenção artística, esporte, gastronomia, gamer, kids, pets e muito entretenimento em um amplo espaço de lazer, estruturado no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Essas são algumas das características responsáveis pelo sucesso da 5ª edição do Festival Deu Praia. O festival goiano retorna na temporada 2023 com programação completa.

Serão duas semanas de shows para todos os públicos. Dentre os nomes confirmados estão: Vanessa da Mata, Seu Jorge, Barão Vermelho, Banda Eva, Atitude 67, Maneva, Projota, Rooftime, Tomate, Paulo & Nathan, Bruninho & Davi. A temporada conta, ainda, com atrações surpresas.

Os ingressos estão disponíveis e podem ser adquiridos em lote promocional, no formato passaporte ou individual, com as opções inteira, meia e solidária, em até 6 vezes sem juros, por meio do site oficial do evento, disponível neste link deupraia.byinti.com