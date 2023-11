Dia de Finados é o penúltimo feriadão deste ano, e 2024 terá poucos; confira quais

O Dia de Finados, nesta quinta-feira (2), será o penúltimo feriado que cairá no meio da semana em 2023. O próximo será o Natal, que cairá em uma segunda-feira. Ao todo, este ano foram 14 feriados, sendo que 12 deles caíram em dias úteis.

Para 2024, no entanto, estão previstas três datas a menos sendo comemoradas durante a semana (Veja a lista de feriados no final da matéria).

Contando com os aniversários de Goiânia, Aparecida e o dia da padroeira da capital, em 2024 o calendário marca nove paralisações de segunda a sexta-feira. Quatro na segunda ou sexta-feira.

Outras cinco datas marcadas para terça, quarta ou quinta-feira. E cinco feriados serão comemorados no final de semana, sendo quatro no sábado e um no domingo.

Em comparação com 2023, a maioria das comemorações ocorreu durante os dias úteis, com quatro feriados na segunda ou sexta-feira e nove em dias de terça, quarta ou quinta-feira. Só o ano novo foi comemorado no final de semana, caindo no domingo.

FERIADOS PREVISTOS PARA 2024

Janeiro:

1º – segunda-feira – Ano Novo / Confraternização Universal

Fevereiro:

12 e 13 - segunda e terça-feira - Carnaval

14 - quarta-feira - Cinzas (início da quaresma cristã)

Março:

29 - sexta-feira - Paixão de Cristo

Abril:

21 - domingo - Tiradentes

Maio:

1º - quarta-feira - Dia do Trabalho

11 - sábado - Aniversário de Aparecida de Goiânia

24 - sexta-feira - Nossa Senhora Auxiliadora - Padroeira de Goiânia

30 - quinta-feira - Corpus Christi

Setembro:

7 - sábado - Independência

Outubro:

12 - sábado - Nossa Senhora Aparecida / Dia das Crianças

24 - quinta-feira - Aniversário de Goiânia

Novembro:

2 - sábado - Finados

15 - sexta-feira - Proclamação da República

Dezembro:

25 - quarta-feira - Natal