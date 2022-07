Dia do Homem: aprenda com as mulheres a cuidar melhor da saúde

No Brasil, as mulheres vivem em média 7,2 anos a mais que os homens, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). Entre os motivos estão a genética, escolhas e hábitos de vida, além da negligência do homem com a própria saúde.

Levantamento realizado pelo Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo apontou que 70% dos brasileiros do sexo masculino só procuram uma consulta médica por influência do cônjuge ou filhos.

A falta de atenção do homem com a saúde é responsável pelo alto número de doenças detectadas em estado avançado, segundo o médico urologista Bruno Benigno, especializado em oncologia que atua no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo.

Na semana passada, no dia 15, foi comemorado o Dia do Homem. Aproveite essa data para ver o que eles podem aprender com as mulheres sobre a saúde.

SEIS ATITUDES QUE OS HOMENS DEVERIAM TOMAR

1) Começar cedo com as medidas de prevenção: assim como as mulheres, que geralmente começam as consultas no ginecologista ainda na puberdade, os homens também deveriam procurar o médico urologista nesse momento da vida para ver se o desenvolvimento está dentro do esperado;



2) Ter qualidade de sono: é muito importante garantir pelo menos de seis a sete horas de um sono reparador por dia;

3) Fazer consultas e exames médicos regulares: visitar um urologista pelo menos uma vez por ano para uma avaliação da saúde e, se necessário, realizar exames. Vale, acima de tudo, para os homens acima dos 35 anos, idade em que o aumento da próstata começa a ser mais pronunciado;



4) Procurar ajuda médica no começo dos sintomas: os sintomas mais comuns de doenças são esforço para urinar, sensação de que a bexiga não está esvaziando normalmente, desconforto na região genital ou durante a relação sexual e secreção, principalmente após os 40 anos de idade;



5) Atividade física: manter o hábito de praticar atividade física regular e tentar ser o mais ativo possível;



6) Ter bons hábitos alimentares: uma alimentação equilibrada ajuda a manter o peso e ter uma vida mais saudável.