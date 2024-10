Dia do Nordestino é celebrado com show de forró, no Jardim América, em Goiânia

Em homenagem ao Dia do Nordestino, celebrado em 8 de outubro, o Piry Cozinha Nordestina, tradicional restaurante do Jardim América, especializado na autêntica culinária nordestina, realizará uma programação especial com música ao vivo e prato especial. Desde 1978, o Piry se destaca como um verdadeiro ícone da gastronomia nordestina, preservando a rica herança cultural e culinária do Nordeste brasileiro.

Fundado por Francisco Mendes, conhecido como Chico Piry, que veio de Piripiri, no Piauí, com seu irmão, o restaurante iniciou sua trajetória como Bar do Piry. Comandado atualmente pelo chef Danillo Ramos, filho de Chico Piry, o espaço se transformou em um lar para os sabores do Nordeste, oferecendo um ambiente familiar, temático e cheio de alegria em Goiânia.

O chef Danillo expressa sua conexão com o Piry: “Eu nasci vendo meu pai trabalhando no Piry. Cresci vendo todo o desenvolvimento dessa empresa, com suas alegrias e dificuldades. O Piry, para mim, representa minha vida e a história da minha família, assim como as raízes do povo nordestino.” Ele destaca que o restaurante é um importante ponto de encontro para a comunidade nordestina em Goiânia, simbolizando a contribuição de muitos que vieram de estados como Piauí, Bahia, Ceará e Maranhão até a capital goiana.

O cardápio do Piry é uma celebração da culinária nordestina, apresentando pratos tradicionais como chambari, buchada, mocotó, rabada, dobradinha, sarapatel e baião de dois. O chef Danillo, com sua habilidade, traz um toque de alta gastronomia aos pratos, garantindo que cada detalhe, como o preparo do torresmo, que leva até 23 horas, seja perfeito.

Para o Dia do Nordestino, a festa começará às 19h30 com um repertório de forró pela banda ForróGyn. O couvert é R$ 15. O público poderá ainda saborear um prato especial, a PANELADA, um preparo típico do Nordeste, composto por bucho, tripa e mocotó, cozidos com especiarias e acompanhados de uma farofa especial, por R$ 49,90 a porção individual. Além disso, neste dia, das 12h às 20h, o Piry Cozinha Nordestina oferece uma Happy Hour estendida. Na Hora Extra Feliz, tem promoção de chopp Heineken a R$ 7,90 e Amstel a R$ 6,90 cada, na caneca congelada.

Serviço

Dia do Nordestino no Piry Cozinha Nordestina

Quando: Terça-feira (8 de outubro), a partir das 19h

Onde: Avenida C1, 510 - Jardim América, Goiânia

Telefone/ WhatsApp para reservas: (62) 3251-5697