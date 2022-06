Dia Livre de Impostos terá de moto a carne com desconto em Goiânia

O Dia Livre de Impostos (DLI) acontece nesta quinta-feira (02) e terá de moto a cortes de carne com desconto em Goiânia. Os produtos de diversos segmentos devem apresentar redução no valor de até 70% durante a ação. O objetivo, segundo os organizadores, é mostrar, com exemplos para a população, o peso da carga tributária brasileira.

Promovido pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem de Goiânia, o DLI está na 16ª edição. “É uma forma de conscientização, mostra que a alta tributação afeta o poder de compra do consumidor. Por isso, a campanha vem como forma inclusive da população fazer pressão nos governantes”, pontua o diretor da CDL Jovem de Goiânia, Matheus de Oliveira Costa.

Dezenas de lojas físicas e virtuais confirmaram a participação no Estado. Entre as variedades, há de casa de carnes, quiosque de milkshake, óticas, lojas de colchões e móveis, restaurantes com alimentação saudável,shopping e até uma concessionária da capital, que venderá uma moto sem impostos. Em 2021, o evento teve a participação de 15 mil varejistas em todo o País.

Impacto no dia a dia

De acordo com Matheus, a lista de lojistas participantes em Goiás ainda pode crescer ao longo do dia, mas as opções são divulgadas no site do evento. “Procuramos colocar para a população o que mais impacta no dia a dia. A carne, por exemplo, teve aumento e será mostrado que somente de impostos há acúmulo que traz diferença de 29%. Uma outra situação é a cachaça, que 81% do preço é de impostos.”

Os combustíveis, desta vez, não estarão na campanha. De acordo com o representante da CDL Jovem, descontos nos postos de combustíveis envolveriam grande logística inclusive pela demanda que atrairia para as revendedoras. “Teremos diversas opções e entendemos que haverá também grande adesão, o dia 2 de junho é um marco, escolhido porque até a data o consumidor trabalhou somente para pagar impostos.”

Uma das ofertas que chamam atenção neste ano é de uma moto com desconto de 52,5%. Para a compra, porém, será preciso cadastrar para concorrer o direito de comprar a unidade. De acordo com a gerente de vendas da Belcar Motos, Lorena Mendes Lima, desde o anúncio houve grande procura de clientes para saber como participar pela diferença no valor. “A redução tem como base todo o imposto desde a fabricação até a distribuição e venda.”

Outro participante que se prepara para aumento na demanda é o proprietário da Boi Verde, Fernando Novelli. “É a primeira vez que estamos participando com objetivo de mostrar o quanto o consumidor paga de imposto em cima da carne. Na loja da Vila Brasília, teremos desconto de 29% em carnes tradicionais do dia a dia (contra filé, coxão mole, músculo, acém) e também nas carnes da raça wagyu.”

Neste último caso, considerada a carne mais cara do mercado mundial, o desconto cai bem para peças que custam de R$220 a R$1,4 mil o quilo. Porém, a oferta da empresa está limitada a dez quilos de produto sem imposto por pessoa, com pagamento por dinheiro ou PIX e enquanto durar o estoque. “Estamos com cinco toneladas de carne, mas esperamos algo que nunca vimos, como filas.