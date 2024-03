Dia Mundial do Sono: Especialista explica a importância do colchão

Em 15 de março, é celebrado o Dia Mundial do Sono, a data tem como objetivo abordar a importância de dormir bem para a preservação da saúde física e mental. A Associação Brasileira do Sono (ABS) recomenda ao adulto descansar entre 7 e 9 horas por noite.

Para Jeziel Rodrigues, especialista do sono na Anjos Colchões & Sofás, além das horas recomendadas, a qualidade faz a diferença. “Se a pessoa possui um colchão adequado para o biotipo dela, ele poderá se moldar ao contorno do corpo milimetricamente, e os pontos de pressão com o ombro e quadril acomodado, farão com que ela se sinta aconchegada e dormirá de forma mais rápida, ao contrário de quando se sente incomodado ao deitar e se vira de um lado para o outro sem encontrar uma posição”, comenta.

Ele também ressalta sobre a importância do travesseiro para uma boa noite de sono e para preencher o espaço. “Ele é o alimento da coluna cervical, quando a pessoa dorme no travesseiro inadequado é natural amanhecer com torcicolo, dores no pescoço que rateiam para os ombros. Quem dorme de barriga para cima ou para baixo, deve optar por modelos baixos, diferente dos que dormem de lado e precisam seguir uma orientação de acordo com a altura dos ombros”, explica.

Para fazer a escolha ideal, o especialista destaca quatro pontos que irão influenciar na qualidade na hora do sono. São eles:

A posição: quem dorme de barriga para cima ou para baixo precisa de um colchão firme para não ficar com a coluna torta e, para quem fica de lado, o ideal é um modelo mais macio para acomodar ligeiramente o ombro e o quadril.

Firmeza ideal: É preciso que o colchão seja firme o suficiente para proporcionar suporte à coluna vertebral, mas também deve se adaptar aos contornos do corpo. Um modelo muito firme pode exercer pressão excessiva sobre os pontos de pressão entre o ombro e o quadril, enquanto um muito macio pode não fornecer o suporte necessário.

Tipo de colchão: Existem diferentes modelos disponíveis no mercado, como os de molas, espuma, látex, de textura mais firme e os mais macios. O especialista explica que cada um tem suas particularidades, características, vantagens e desvantagens. É preciso testar vários tipos até encontrar o mais confortável. “Visite lojas especializadas e teste diferentes opções. Deite-se neles por alguns minutos em posições em que você normalmente dorme. Isso permitirá que você tenha uma ideia melhor de como cada um se comporta sob o seu peso e postura”, orienta.

Troca de itens: Para manter o alinhamento da coluna, principalmente da parte cervical, a regra é quando trocar o colchão, lembre-se do travesseiro. “Muitas pessoas substituem um e esquecem o outro, acreditando que problemas de dores, por exemplo, vão ser solucionadas, o que não necessariamente acontece. Importante reforçar que o travesseiro deve ser renovado a cada seis meses e não apenas quando é trocado o colchão”, diz o profissional.

O especialista ressalta que para criar um ambiente confortável na hora de dormir, é necessário avaliar necessidades individuais e compreender que além do conforto, benefícios como melhorias na postura, redução de estresse auxiliam em uma boa noite de sono. “É preciso levar em consideração que o colchão e travesseiro, são um investimento em saúde e bem-estar”, finaliza