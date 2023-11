Dia Mundial do Veganismo: transição alimentar exige cuidados; veja dicas

Está cada vez mais comum encontrar pessoas que se empolguem em aderir ao veganismo (que celebra hoje seu dia), mas que consideram a transição alimentar complicada. A verdade é que mudar os hábitos pode ser difícil no começo, especialmente quando há o costume desde muito cedo a comer carnes, ovos e derivados do leite, por exemplo.

Por outro lado, vale lembrar que o veganismo não engloba apenas a alimentação. Isso porque, nesta filosofia e estilo de vida, qualquer outro produto de origem animal também não deve ser utilizado por questões éticas com os animais.

Agora, se o seu desafio principal tem a ver com o consumo de alimentos, saiba que existem algumas práticas que podem te ajudar a fazer essa transição com mais facilidade. Veja quais são elas.

COMEÇAR AOS POUCOS OU DE UMA VEZ SÓ?

Uma dúvida muito comum ao decidir pelo veganismo é justamente essa: devo parar de comer produtos de origem animal de uma vez só ou gradativamente? Porém, essa é uma questão muito individual, então não há uma regra que sirva para todos os casos. Então, se parece complicado para você deixar a carne de lado, você pode ir diminuindo e eliminando o consumo aos poucos. Inclusive, dependendo do caso, essa transição mais lenta é até mesmo a mais recomendada. Quem está com uma boa condição de saúde e têm hábitos alimentares saudáveis pode tirar a carne de uma vez. Porém, para os que possuem uma alimentação defasada, ou seja, que apresenta a falta de alguns nutrientes, é recomendado fazer aos poucos.

FAMILIARIZAÇÃO

Um dos motivos de maior dificuldade no início diz respeito a substituição de alimentos de origem animal por opções de pratos veganos. Nesse sentido, a ideia é visitar restaurantes focados nesse tipo de alimentação e prestar atenção nos pratos oferecidos lá. Assim, você garante uma variedade de pratos plant-based.



ADICIONE SOJA AO CARDÁPIO

Ao retirar produtos de origem animal do prato, torna-se necessário adicionar algum outro alimento que contenha os nutrientes perdidos. E uma das melhores opções nesse sentido é a soja. Além da proteína vegetal encontrada nesses grupos, é essencial inserir soja no plano alimentar, pois tem todos os nutrientes da proteína animal. Dê preferência à soja orgânica, livre de agrotóxicos.

ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL COM ESPECIALISTA

Para que a sua alimentação vegana seja saudável e conte com todos os nutrientes necessários para um bom funcionamento do organismo, é preciso ter acompanhamento profissional. Afinal, ele vai poder indicar o melhor cardápio para o seu caso e até a necessidade de repor certas vitaminas com o uso de suplementos. Sem o devido acompanhamento e adaptação, os iniciados na dieta vegana correm o risco de desenvolver doenças devido à falta ou ao excesso de nutrientes. A deficiência de vitamina B9, por exemplo, pode gerar depressão.



Fonte: nutricionista Alice Cristina Coca