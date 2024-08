Diarreia aguda: rotavírus é o principal causador da doença no estado, diz Secretaria de Saúde

O rotavírus é o principal causador do surto de diarreia em Goiás, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde de Goiás (SES-GO). A superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim, disse em entrevista coletiva que durante as investigações “a predominância do rotavírus chama atenção como principal agente causador”. O vírus é transmitido de “pessoa para pessoa”, segundo ela, e exige cuidados de higiene e tratamento adequado.

Ainda segundo a pasta, o número de municípios em Goiás que registraram surtos ativos de Doença Diarreica Aguda (DDA) subiu para 74. Anteriormente, a SES-GO havia informado que 16 municípios registraram surtos da doença, mas destacou que não houve um aumento substancial desde a última notificação, apenas aguardava a confirmação de exames dos outros municípios.

Conforme a pasta, são 12.205 casos de diarreia aguda notificados nestas cidades até o momento. Em relação aos casos isolados de diarreia, são 160.417 casos em todos municípios em 2024.

“De acordo com as investigações e as coletas realizadas, identificamos que o agente predominante que tem causado essas doenças é o rotavírus, várias amostras deram rotavírus positivo, encontramos outros agentes, mas a predominância do rotavírus chama atenção como principal agente causador”, explicou Flúvia Amorim.

Transmissão

Flúvia Amorim explica que a DDA é transmitida de pessoa para pessoa por via oral ou fecal. “Às vezes a criança ou adolescente e até mesmo adulto vai ao banheiro, não higieniza muito bem as mãos e encosta em outro alimento ou compartilha copo. As pessoas doentes devem evitar ir para o trabalho ou à escola", explicou a superintendente.

"Esse cuidado com a higiene é muito importante para a gente evitar a transmissão”, pontuou Flúvia. Ela também defendeu o isolamento de quem está doente para evitar a transmissão. "Quem está doente precisa ter esse isolamento, não usar o mesmo banheiro, não utilizar o mesmo copo. Evitar fazer esse contato para evitar transmissão", disse.

Prevenção

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que a doença diarreica aguda pode ser prevenida e controlada com medidas de higiene e saneamento básico. Por isso, a pasta listou medidas simples que podem auxiliar na prevenção da DDA: