Doação de órgãos é tema de palestra da Liga Doa Goiás em parceria com o Sesc

No próximo dia 30, às 18h30, no Teatro Sesc Centro, a Liga Acadêmica de Doação e Captação de Órgãos para Transplante, o Sesc Goiás e o CDI Goiânia realizam a palestra sobre “Panorama nacional de doação de órgãos – mitos e verdades”.

Objetivo dos realizadores é levar mais informações e desmistificar a prática solidária de doação de órgãos. Conscientizar sobre o processo de captação, transplante e doação de órgãos, informar os fatores que determinam a doação, compatibilidade entre doador e receptor e sanar possíveis dúvidas dos participantes completam o propósito do evento. Alunos do curso de Enfermagem que participarem da palestra receberão certificado de horas extracurriculares.

A Liga Doa Goiás é a primeira Liga Acadêmica da Faculdade de Enfermagem (FEN) da Universidade Federal de Goiás (UFG), fundada em 2018, é formada por professores e alunos externos, que se dedicam ao tripé ensino, pesquisa e extensão.

A organização promove eventos dos mais variados sobre a temática da doação e captação de órgãos para transplante e tem por premissas a conscientização e disseminação de informações ao público, sensibilização e promoção de uma educação permanente de profissionais de saúde.

Estimular a comunidade acadêmica e profissionais de saúde a produzir conhecimento científico sobre as doações e prestar auxílio às comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para transplantes (CIHDOTTs), além dos hospitais e unidades de saúde públicos ou privados fazem parte do escopo de atuação da organização.

De acordo com o diretor regional do Sesc e Senac Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, “promover ações socioeducativas que contribuam para o bem-estar social dos trabalhadores, seus familiares e comunidade é parte da missão do Sesc. Ter uma parceria com a Liga Doa Goiás, da Faculdade de Enfermagem da UFG e o Grupo CDI contribui para expandirmos o raio de atuação do nosso programa Sesc Saúde e faz com que temas como a doação de órgãos e tecidos sejam amplamente divulgados e que ganhem novos adeptos”, ressalta.



SERVIÇO: Palestra “Panorama nacional de doação de órgãos – mitos e verdades”

Data: 30 de setembro

Horário: 18h30

Local: Teatro Sesc Centro – Goiânia (GO)

Inscrições gratuitas pelo Sympla: Panorama atual da Doação de Órgãos no Brasil em Goiânia