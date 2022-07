Dois homens são presos suspeitos de matar cavalos para vender a carne, em Aparecida de Goiânia

Dois homens foram presos na madrugada desta quinta-feira (14) pelo Batalhão Rural da Polícia Militar (BPMRURAL), suspeitos de matar cavalos para vender a carne, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Vigilância Sanitária, foram apreendidos cerca de 350 quilos de carne.

A corporação recebeu a denúncia de que uma residência no Setor Veiga Jardim estaria sendo usada para abate de equinos. As equipes da PM foram até o local e abordaram um veículo que saía da casa suspeita. Durante as buscas, foram encontrados aproximadamente 100 quilos de carne de cavalo no carro.

“Durante entrevista policial os abordados assumiram que nos minutos anteriores haviam realizado o abate de 02 (dois) cavalos e enterrado as respectivas carcaças no quintal daquela residência. Afirmaram ainda que a carne seria comercializada e destinada ao consumo humano”, afirma publicação oficial da corporçāo.

A equipe da Vigilância Sanitária também esteve no local e analisou as carnes encontradas pela polícia. Segundo o órgão, a carne é imprópria para consumo e, por isso, foi descartada no aterro sanitário. A diretora interina, Evelly Mayre da Silva, falou sobre a importância das denúncias.

“É muito importante que a população denuncie atividades suspeitas. Esse é o principal meio para identificarmos condutas que afetam e que prejudicam a saúde e a economia de milhares de pessoas. Nossa fiscalização é contínua e com o apoio dos moradores podemos ter ainda mais efetividade nas ações”, afirmou.

Denúncia

A Vigilância Sanitária de Aparecida de Goiânia disponibiliza o telefone (62) 3545-1215 para a população realizar denúncias. Em casos de maus-tratos e abandono de animais, o cidadão pode acionar o órgão por meio dos telefones (62) 3238-7217 e 3238-7220 ou no WhatsApp (62) 98459-1661.