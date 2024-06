Domicílios no Parque Oeste Industrial quase dobram em 12 anos, aponta IBGE

Goiânia teve um salto de 18,9% no seu número de habitantes entre 2010 e 2022. Como consequência desse crescimento populacional acelerado, o mercado imobiliário da capital tem voltado suas atenções ao desenvolvimento de novas regiões, como é o caso do Parque Oeste Industrial, que cresceu 86,5% em número de domicílios no mesmo período. Os dados são do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Um dos vetores deste crescimento é o Eldorado Parque Bairro Pleno, que está em implantação na região. Com a previsão de construir 25 condomínios verticais, sendo que oito já estão entregues e habitados, em junho, recebeu mais um lançamento de residencial, o Golden Gate, que teve 40% das unidades adquiridas no dia da abertura de vendas.

“Quem percebe a evolução do bairro, e tudo o que está projetado para ser implantado nele, está elegendo o lugar para morar”, diz Wellington Costa, gerente da Raiz Vendas. Ele lembra que o bairro hoje tem um parque urbanizado maior do que o tradicional Vaca Brava, é totalmente monitorado por câmeras speed dome, de alta tecnologia, é sede do 42º Batalhão da Polícia Militar e vai ganhar um shopping em breve.

O Golden Gate está localizado estrategicamente entre o Parque Municipal Buritis Sebastião Júlio Aguiar e o futuro shopping do Eldorado Parque. Projetado em torre única, o Golden Gate contará com apartamentos de 63 m2 e dois quartos, sendo uma suite e um office; de 76 m² e com três quartos, sendo uma suíte; e de 85m², com três quartos, sendo duas suítes americanas e uma plena.

Este será o residencial com os maiores e mais modernos apartamentos já lançados até o momento no bairro. Todos os apartamentos serão entregues com fechadura eletrônica e a portaria terá sistema de reconhecimento facial. Em sua estrutura de lazer, o empreendimento contará com piscinas adulto e infantil, academia já equipada, quadra de esportes, espaço gourmet e playground. O salão de festas e o espaço gourmet será entregue com todo o mobiliário, o que reduzirá os custos da taxa de condomínio. O edifício também terá pet place e mercado autônomo de conveniências.

Para Thales Alves, diretor da Full House Inteligência Imobiliária, empresa que atua há seis anos nas ações de comercialização do Eldorado Parque, além de atender as demandas requeridas pelos moradores e investidores, que buscam imóveis maiores na região, o Golden Gate será um vetor para o surgimento de mais empreendimentos de padrão semelhante.



“Estamos falando de um residencial localizado numa área muito privilegiada dentro do Eldorado Parque Bairro Pleno, a 150 metros de uma belíssima área verde, o que certamente traz mais imponência para este lançamento”, enfatiza o consultor imobiliário.

Em busca do seu primeiro imóvel para investir, o radiologista Vinícius Henrique Rodrigues aproveitou a oportunidade para conhecer pessoalmente o lançamento do Eldorado Parque. “Devido ao crescimento da região e a valorização dos imóveis no bairro nos últimos anos, eu me interessei por saber mais sobre o empreendimento”, comentou.