Dona das casas invadidas por carreta desgovernada em Bela Vista de Goiás diz que nasceu novamente

Uma carreta desgovernada invadiu duas casas e um salão de beleza no centro de Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo os bombeiros, o caminhão estava estacionado quando teve um problema no freio e saiu desgovernado. Os moradores das residências e a dona do salão afirmaram que nasceram novamente, pois ninguém saiu ferido.

O acidente aconteceu no começo da manhã da última segunda-feira (26). O motorista relatou aos militares que só viu o caminhão em movimento, tentou impedir, mas não conseguiu. O veículo derrubou os muros e parte do telhado de uma das casas.

Dona das casas destruídas e do local que funcionava o salão, Edna Vieira da Silva, de 57 anos, afirmou que não sair ferida foi um livramento. “Acordei com o barulhão e na hora corri para ver o que era, não conseguia nem abrir a minha porta porque ficou emperrada. Fiquei morrendo de medo de ter acontecido algo com a minha mãe que mora na casa ao lado da minha, mas felizmente ninguém se feriu”, contou a professora.

A dona do salão, Nara Ingrid, de 27 anos, contou que o estabelecimento completaria um ano no próximo dia 15. "Fiquei feliz que não aconteceu nada comigo e com a minha filha que estava vindo comigo esses dias, mas é muito triste ver um sonho ir embora tão rápido”, contou.

“Sempre chegava cedinho no salão, só não cheguei ontem porque fui embora muito tarde no outro dia e acordei mais tarde”, completou Nara.

Segundo Edna Vieira da Silva, o engenheiro da prefeitura esteve no local na tarde desta terça-feira (27) e afirmou que a estrutura da casa não foi danificada. Todo o entulho dos escombros está sendo retirado pela Secretaria de Limpeza Ambiental.

A reportagem não encontrou o contato da transportadora responsável pelo caminhão que causou o desastre para solicitar um posicionamento diante da situação até a última atualização desta reportagem. O espaço segue em aberto.