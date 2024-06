Dona de clínica veterinária é presa suspeita de usar medicamentos vencidos e atuar sem registro

A dona de uma clínica veterinária que fica em Goiânia foi presa na segunda-feira (17) como suspeita de usar medicamentos vencidos (veja o vídeo acima). Além disso, de acordo com a Polícia Civil (PC), a mulher estava com o registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) suspenso.

A empresária foi presa em flagrante por crime contra as relações de consumo. A PC também informou que a loja dela foi interditada. Por não ter sua identidade revelada pela polícia, o jornal não conseguiu localizar a defesa da suspeita até a última atualização desta reportagem.

Segundo Tilma Castrillon, coordenadora da Vigilância Sanitária, as denúncias apontaram que existiam medicamentos vencidos, falta de higiene, animais malcuidados e até com laboratório irregular.

A delegada Débora Melo destacou que a situação na clínica veterinária era grave. “Nessa fiscalização conjunta, entendemos que ultrapassava o âmbito da infração administrativa. Ficou evidente que os animais que estavam internados naquela clínica estavam sujeitos a um tratamento irregular, porque havia muitos medicamentos vencidos misturados com outros medicamentos que não estavam vencidos”, disse.

Ela destacou ainda que no local onde eram refrigerados os medicamentos também tinham alimentos e bebidas alcoólicas.