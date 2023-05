Dono do ‘Buteko do Chaguinha’ morre aos 78 anos, em Goiânia

O dono de um dos bares mais tradicionais de Goiânia faleceu nesta sexta-feira (12). O cearense Francisco Chagas de Almeida era conhecido como ‘Chaguinha’ e tinha 78 anos. O nordestino estava internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) desde o dia 16 de dezembro de 2022 após complicações causadas por uma úlcera no intestino.

Francisco Chagas de Almeida veio para Goiânia aos 19 anos e assim que chegou criou a primeira unidade do Buteko do Chaguinha no Jardim América, a principal de três unidades, localizadas no Jardim Atlântico também na capital e uma em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal.

A principal unidade do bar tradicional tem exatos 51 anos. Francisco deixa sua esposa, três filhos e sete netos. A nora de ‘Chaguinha’, Thays Siqueira contou ao Daqui que o sogro construiu uma grande história e um belo legado ao longos desses anos. “A história do meu sogro é uma das mais lindas que já vi, ele construiu tudo com muito suor e luta, ele criou o bar a rua ainda era de terra”, contou a nora.

Thays Siqueira ainda contou que Francisco completou 78 anos no último dia 4 de abril dentro do hospital. A nora ainda descreveu o cearense como uma pessoa alegre que amava estar entre a família.

“Ele era uma pessoa muito especial, de uma bondade gigantesca dentro do coração. Antes de ser internado ele estava no bar todos os dias conversando com os clientes”, finalizou.

Na conta oficial do bar eles lamentaram a morte e informaram que as duas unidades da capital estarão fechadas nesta sexta.

“LUTO. Por motivos maiores, informamos aos nossos clientes que nossas duas unidades estarão fechadas hoje. Pedimos compreensão de todos nesse momento”, escreveram.

A família informou que o velório será no próximo sábado (13) das 5h às 14h no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia. Já o enterro será no mesmo local após das 14h.