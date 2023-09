Donos de quase 250 mil veículos têm até a próxima semana para quitar IPVA, em Goiás

Se encerra na próxima semana o prazo para proprietários de 246,7 mil veículos quitarem o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023, em Goiás. O prazo é referente a veículos com finais de placa 1 e 2.

Para placas com final 1, a data limite para pagamento do tributo e do licenciamento anual (CRLV), será na próxima segunda-feira (11), mesma data em que vence a nona e última parcela para quem optou por dividir o imposto. Já para as placas de final 2, devem ser pagas até a próxima terça-feira (12), a cota única e a parcela final.

O calendário de pagamento completo, que também inclui as datas da nona parcela para finais 3 a 0, de 13 a 22 de setembro, está disponível no site da Secretaria da Economia. A emissão do boleto do IPVA 2023 precisa ser feita pelo contribuinte diretamente no site do Detran Goiás ou pelo aplicativo Detran GO ON.

Parcela única

No caso de quem optou pelo parcelamento, mas não pagou uma ou mais parcelas anteriores e agora deve quitar o imposto, pode emitir a parcela única, que conterá o valor residual.

Ao todo, proprietários de 67.5 mil veículos com placas final 1 e 2 escolheram dividir o tributo em 2023. Outros 126,9 mil proprietários com os mesmos finais de placa, já pagaram o imposto completo. Já 179,2 mil contribuintes preferiram não realizar o parcelamento e deverão ficar atentos ao prazo final da cota única.

O gerente do IPVA da Secretaria da Economia, Jorge Arêas, alerta para as penalidades previstas na legislação por não quitar o imposto anual até a data limite, estabelecida no calendário divulgado pelo Governo de Goiás.

“Quem perde o prazo perde benefícios: redução da base de cálculo de 50% do veículo 1.0, desconto de até 10% para os inscritos no programa Nota Fiscal Goiana, redução de 1% da locadora, além de pagar com penalidade e atualização”, afirmou Jorge Arêas.

Finais placas 3 a 0

Para os donos de automóveis com final de placa 3 a 0 licenciados em Goiás, que puderam dividir o imposto em até dez vezes neste ano, as datas de pagamento da penúltima parcela neste mês de setembro são:

final 3 (13/09), final 4 (14/09), final 5 (15/09), final 6 (18/09), final 7 (19/09), final 8 (20/09), final 9 (21/09), final 0 (22/09). Conforme o cronograma disponibilizado pelo governo estadual, em outubro esses contribuintes deverão quitar o imposto.

Isenção

Estão isentos pelo Governo de Goiás do pagamento do IPVA, veículos a partir de 15 anos de uso, pessoas com deficiência (PCD), ônibus ou micro-ônibus de passageiro de turismo ou escolar, além de veículo novo no ano da sua aquisição, adquirido em concessionária goiana.