Drive-Thru de materiais recicláveis será realizado domingo

No dia 28 de janeiro será realizado o Drive-Thru dos recicláveis, das 10h às 18h, no Parque Bernardo Élis, no Residencial Celina Park, em Goiânia. A iniciativa é do Movimento Lixo Zero, atuante no estado desde 2015.

O objetivo do projeto é orientar a população sobre o descarte correto dos resíduos sólidos antes que se tornem lixo, recolher diversos tipos de materiais e destinar corretamente os resíduos para reuso, reciclagem, recuperação e descontaminação, caso seja necessário.



Entre os materiais que serão recolhidos estão os recicláveis, eletrônicos, instrumentos de escrita, esponjas de limpeza, óleo usado, tampinhas plásticas, cápsulas de café e chinelos havaianas. Durante a ação os participantes do drive irão concorrer ao sorteio de um computador, do Programa de Recondicionamento de Equipamentos Eletroeletrônicos - Sukatec, parceira do evento.



Segundo a bióloga e idealizadora do Movimento Lixo Zero, Raquel Pires, o intuito é que por meio de ações que o projeto realiza, gere possibilidades para que a população dê o primeiro passo rumo à sustentabilidade: "Percebemos nos trabalhos que fazemos que as pessoas querem fazer o certo, mas não sabem como. Por isso, só deles terem o interesse de ir ao local e receber informação de como fazer o descarte correto e fazê-lo, já é um grande passo para transformar nossa cidade", pontua.



Ela acrescenta ainda que computador a ser sorteado durante a ação veio da reciclagem de eletrônicos, de um dos 5Rs da sustentabilidade, o reaproveitamento, onde foi feito o conserto e agora está voltando novamente a sociedade para ser utilizado.



Essa é a segunda vez que o evento acontece no Parque Bernardo Élis, e de acordo com a organização, todos os resíduos arrecadados serão destinados para as cooperativas de catadores de materiais recicláveis do Programa Goiânia Coleta Seletiva e os demais tipos de resíduos para os parceiros do projeto. A previsão é que mais ações como essa sejam realizadas até o mês de junho.



Veja a lista completa dos materiais que serão recolhidos durante o drive:



Recicláveis: Plástico, papel, metal e vidro.

Eletrônicos: Computadores, tablets, monitores, teclados, impressoras, câmeras fotográficas, aparelhos de som, televisores, micro-ondas, celulares, carregadores, fios, modem, eletrodomésticos e correlatos.

Instrumentos de escrita (qualquer marca e tamanho): lápis grafite, lápis colorido, lapiseiras, canetas, canetinhas, borrachas, apontadores, marca-texto, marcadores permanentes, marcadores de quadro.

Além de esponjas de limpeza, óleo usado, tampinhas plásticas, cápsulas de café e chinelos havaianas.