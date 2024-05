Drive-Thru Lixo Zero acontece neste sábado na Praça Universitária

Neste sábado (18), das 09 às 17h, será realizado na Praça Universitária a última edição do Drive-Thru Lixo Zero. Na ocasião serão coletados diversos resíduos como recicláveis, eletrônicos, instrumentos de escrita, esponjas de limpeza doméstica, óleo usado, cápsulas de café e chinelos de borracha.

Durante o evento também haverá coleta de água a ser destinada ao Rio Grande do Sul. A ação é idealizada pelo Movimento Lixo Zero, que atua em Goiás desde 2015 realizando diversas ações ao longo do ano. O objetivo de conscientizar a população sobre o descarte correto de materiais e resíduos.

Todo o material arrecadado será destinado para as cooperativas de catadores de materiais recicláveis do Programa Goiânia Coleta Seletiva e os demais tipos de resíduos para os parceiros do projeto.



Até 2030, o Movimento Lixo Zero pretende buscar articulações em todos os setores da sociedade a fim de alcançar os objetivos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), de modo que Goiânia se torne referência no alcance dos ODS com uma maior participação do governo, empresas e sociedade civil. Mais informações sobre o projeto e próximas ações pelo @jornadalixozero, @lixozerogoiasoficial e @institutolixozerobrasil.



Confira a lista de materiais de coleta:

Recicláveis: Plástico, papel, metal e vidro.

Eletrônicos: Computadores, tablets, monitores, teclados, impressoras, câmeras fotográficas, aparelhos de som, televisores, micro-ondas, rádios, telefones, celulares, carregadores, fios, modem, eletrodomésticos e correlatos.

Instrumentos de escrita: (qualquer marca e qualquer tamanho), lápis colorido, lapiseiras, canetas, canetinhas, borrachas, apontadores, marca-texto.

Esponja de limpeza doméstica

Óleo usado

Resíduos perigosos: medicamentos vencidos e/ou usados, lâmpadas de mercúrio (tubulares), pilhas e baterias.

Cápsulas de café

Chinelos havaianas



Serviço: Drive-Thru Lixo Zero

Local: Praça Universitária, em Goiânia

Data: 18 de maio

Horário: das 9h às 17h