Duas cidades em Goiás estão entre as 10 mais ricas do agronegócio no Brasil, diz IBGE

Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa (IBGE) apontou duas cidades de Goiás entre as 10 mais ricas do agronegócio no Brasil. O levantamento aponta os municípios com a maior produção de grãos, valor da produção das lavouras e rendimento. Os municípios são Rio Verde Jataí.

Segundo o levantamento, as cidades ocupam, respectivamente, a quarta e a oitava posição no ranking. Outro município goiano, que se destacou na pesquisa foi Cristalina que ficou na décima primeira colocação entre as mais ricas no segmento.

A análise é feita a partir da pesquisa anual do IBGE da Produção Agrícola Municipal (PAM). Segundo o IBGE, Rio Verde, no Sudoeste do estado, registrou R$ 7,9 bilhões em valor de produção das lavouras permanentes e temporárias.

Jataí, na região Sul de Goiás, foram registrados R$ 6,2 bi. Já em Cristalina, ao todo foram R$ 5,4 bi, no valor de produção. O valor total em todo o País foi superior a R$ 830 bilhões no ano passado.

Dos 100 municípios mais ricos do agro, 67 estão no Centro-Oeste. São 41 no Mato Grosso, 14 em Goiás, 11 no Mato Grosso do Sul e um no Distrito Federal (Brasília).