Dupla é presa suspeita de causar prejuízo de R$ 1 milhão a mais de 50 pessoas com falsos leilões

Dois homens foram presos na quinta-feira (24) durante uma operação contra uma organização criminosa suspeita de criar falsos leilões de veículos na internet. Segundo a Polícia Civil, os criminosos fizeram cerca de 55 vítimas no estado. O prejuízo estimado é de R$ 1 milhão.

"Eles falsificavam sites de leilão, cooptavam as vítimas e ficavam com o dinheiro dos lances. Os veículos não existiam, os sites eram falsos e a Polícia Civil segue com as investigações na tentativa de prender todos o membros dessa organização criminosa e restituir as vítimas", explica o delegado responsável pelo caso, Luiz carlos Cruz.

De acordo com a investigação, o grupo se organizava em São Paulo e atuava em diversos estados desde novembro de 2020. Dois suspeitos ainda não foram localizados pela polícia.

O golpe

O golpe funcionava da seguinte forma: o grupo copiava links de sites conhecidos, mudavam algumas coisas e quando as vítimas entravam e davam os lances, recebiam a mensagem de que tinham vencido o leilão e pagavam os boletos enviados pelo grupo. Porém, elas não recebiam os veículos.

Durante a operação foram cumpridos mandados de busca e apreensão e sequestro de bens. Se condenados, os criminosos devem responder por estelionato qualificado e organização criminosa. A pena é de 7 a 16 anos de prisão.

Por não terem os nomes divulgados, a reportagem não conseguiu localizar as defesas dos suspeitos para que se posicionassem até a última atualização desta matéria.