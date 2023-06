Dupla morre eletrocutada após tentar furtar fios de cobre de estação de energia em Luziânia, diz PM

Dois homens suspeitos de tentar furtar fios de cobre de uma estação de energia, na BR-040, morreram após uma descarga elétrica de alta intensidade. O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (1º), no município de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por funcionários da empresa State Grid, responsável pela estação de energia, que encontraram os dois homens desacordados. Em comunicado oficial, a empresa disse que aguarda as investigações e que não vai se pronunciar sobre o caso.

Quando chegaram ao local, os bombeiros verificaram a cena e precisaram aguardar a equipe da companhia energética desligar a rede de transmissão, pois havia risco de novas descargas elétricas.

Durante o atendimento, os bombeiros verificaram que os homens já não apresentavam sinais vitais e apenas constataram os óbitos. Segundo a equipe, a descarga elétrica foi tão intensa que as vítimas estavam com marcas de queimaduras graves e, um dos homens, teve o abdômen rompido.

Ambas vítimas não possuíam nenhum documento de identificação. Os bombeiros estimam que os homens tinham aproximadamente 30 anos. Após a retirada, os corpos ficaram sob a responsabilidade da Polícia Militar (PM-GO).

De acordo com a PM, os funcionários da estação de energia suspeitam que os dois homens tenham entrado no local para furtar fios de cobre.