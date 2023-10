Eclipse solar anular: saiba como observar de Goiás

Vai acontecer neste sábado (14) o eclipse solar anular, que é quando a lua se posiciona a frente do sol deixando apenas um ‘anel de fogo’ visível do astro rei. O fenômeno será visível em todo o Brasil, e aqui no estado de Goiás a lua conseguirá cobrir cerca de 69% do sol, explicou o astrônomo cultural Clayton Gubio, do Instituto Gunstar Team.

Segundo Clayton, por estar na região central do país, boa parte do eclipse vai ficar visível em Goiás. “Nós aqui do centro-oeste pegamos uma faixa bem interessante de eclipse que deve ir de 51% a 69%. E deve começar por volta das 15h30 e ir até o pôr do sol”, explicou Clayton.

Eclipse anular

O astrônomo explicou que o eclipse anular do sol, diferente do eclipse total não vai cobrir totalmente o sol. A lua vai deixar uma espécie de anel de fogo, daí o nome anular. Para nós de Goiás o anel não será visível pela posição geográfica, mas Clayton disse que ainda teremos uma tarde bem atípica e escura.

Cuidados com a visão

Clayton alertou que alguns cuidados precisam ser tomados na hora de observar o eclipse. Filtros negativos de fotos e chapas de raio-x por exemplo devem ser evitados. “Apesar de facilitar a observação, esses materiais deixam muito da radiação passar e pode acontecer lesões na retina”, disse.

Até mesmo os óculos de sol convencionais não são recomendados segundo Clayton porque ainda deixam passar muita radiação e luz. Ele citou como mais seguros e acessíveis os óculos de solda profissionais.

Ponto de observação na capital

Durante o eclipse, o Instituto Gunstar vai disponibilizar vários telescópios, binóculos, máquinas fotográficas e óculos solares para as pessoas que quiserem acompanhar o eclipse. O ponto de observação será no Shopping Cidade Jardim, que fica na Av. Nero Macedo, próximo ao Hipódromo da Logoinha.

Os organizadores esperam uma média de 5 mil pessoas durante o eclipse, e pedem que cada pessoa leve 1 kg de alimento não perecível que serão doados para instituições de caridade.

Os eclipses

Eventos envolvendo os astros no céu sempre chamam atenção. No caso dos eclipses não é diferente e existem algumas condições que tornam possível a observação. Umas das características do eclipse solar é que ele sempre acontece durante a chamada lua neutra ou lua nova, que é a fase em que o satélite natural não fica visível no céu noturno pela rotação da Terra, então a lua aparece durante o dia e divide o céu com o sol.

“Eclipse solar é quando a lua se projeta à frente do sol. Sempre acontece durante uma neutra. Isso gera uma sombra que percorre um certo caminho na Terra, então todo o Brasil vai poder ver. Quanto mais próximo das regiões norte e nordeste melhor”, disse o astrônomo.

A média de intervalo entre um eclipse e outro é de dois anos, mas em 2025 existe previsão de outros eclipses para serem observados.