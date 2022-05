Eclipse total com 'Lua de Sangue' encanta goianos

Apesar do tempo nublado, quem mora em Goiânia conseguiu acompanhar o primeiro e único eclipse total da lua em 2022, que aconteceu na madrugada desta segunda-feira (16). O fenômeno - conhecido como “Lua de Sangue”, em virtude do tom avermelhado que o satélite adquire -, ocorre quando o sol, a terra e lua ficam alinhados, fazendo com que a sombra da terra seja projetada na lua.

O eclipse lunar chegou em sua totalidade por volta de 1h11 da manhã. O fenômeno poderia ser visto em todo país, mas, em alguns locais, as nuvens encobriram o céu e atrapalharam a visão. Foi o caso de alguns municípios goianos, que ficaram com o céu nublado, impedindo a visão do evento.

No Twitter, moradores de todo o estado reclamaram da falta de visibilidade: “Eclipse rolando e o Goiás justo hoje resolve nublar”, comentou um internauta. Outro escreveu: “Faz 2 meses, 2 meses, que não chove em Goiânia e justo hoje, hoje, que tem o Eclipse (que eu nunca consegui ver na minha vida) chove e o céu fica nublado… sem comentários”.

Eclipse rolando e o Goiás justo hoje resolve nublar 🤡 — sync ᐎ l Commissions open 🦊&🦄 (@sync_banned) May 16, 2022

Faz 2 meses, 2 MESES, que não chove em Goiânia e justo hoje, HOJE, que tem a praga do Eclipse ( que eu nunca consegui ver na minha vida ) CHOVE e o céu fica NUBLADO… sem comentários — Barão de Goiás (@enzokwn) May 16, 2022

Fenômeno raro

A última vez que foi possível ver um eclipse como esse foi em 21 de janeiro de 2019. Após o evento da madrugada desta segunda-feira, os especialistas explicam que próximo só irá ocorrer em 1º de março de 2025.