Edição Dia das Mães da Expomulher Gyn acontece neste final de semana

Quem ainda não comprou o presente de Dia das Mães, pode aproveitar a Expomulher Gyn que acontece no terceiro piso do Bougainville, de sexta, dia 10, a domingo, dia 12, no horário de funcionamento do shopping. No evento criado com o intuito de fomentar o empreendedorismo feminino, o público encontrará diversos produtos que normalmente são comercializados apenas de forma virtual.

São cerca de 30 marcas que levará moda fitness, feminina, infantil, além de acessórios, produtos de beleza, bolsas de crochê, perfumaria, artesanatos, cosméticos naturais e doces. O espaço também contará com uma área de lazer e bem-estar e stands das marcas FisioEda, Fio Laser e da Focinho Caridoso. A entrada é gratuita.

“É mais uma forma para as mulheres divulgarem o trabalho que realizam. A maioria trabalha no on-line e no famoso boca a boca”, explica a organizadora da feira, Roseane Maria Silveira Coelho Marques. “Cada parceria, como essa que fizemos com o shopping, que fazemos é muito importante para as expositoras”, conclui ela.

Serviço: Expo Mulher Gyn – artesanato e alimentação feito por mulheres

Quando: De 10 a 12 de maio

Onde: 3º piso do Shopping Bougainville

Entrada franca