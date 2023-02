EJA: Educação de Jovens e Adultos tem vagas abertas na rede estadual de Goiás

Foram abertas vagas para o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual de ensino. São oferecidas vagas para ensino fundamental II e para ensino médio, tanto no formato on-line quanto no presencial. Para se matricular, é só comparecer a qualquer escola que trabalhe com esse formato de ensino portando documentos pessoais. Diferente do ensino regular, as matrículas para o EJA podem ser feitas em qualquer época do ano.

Formas de oferta

Neste ano, o programa de Educação para Jovens e Adultos dá foco para a modalidade de ensino à distância, com 80% das vagas destinadas para o formato. As aulas acontecem por meio da plataforma Moodle, enquanto 20% são no formato presencial.

A iniciativa da oferta virtual ou semipresencial objetiva atender aqueles que não têm disponibilidade de comparecer presencialmente a uma unidade de ensino. A medida tem como foco aqueles que já trabalham ou que moram em partes mais isoladas.

O programa é dividido em duas etapas. A primeira tem conclusão em dois anos e atende jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos que não concluíram o ensino fundamental II. A segunda modalidade é destinada para aqueles que não concluíram o ensino médio, atendendo alunos a partir dos 18 anos e tem conclusão prevista de um ano e meio.

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail geeja@seduc.go.gov.br.