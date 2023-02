Em 2 horas, choveu que era esperado para três dias em Anápolis, diz Cimehgo

Na noite deste domingo (12), em duas horas, choveu 47,88 milímetros (mm), valor esperado para três dias em Anápolis, cidade a 60 quilômetros de Goiânia, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). A grande quantidade de chuva, concentrada em pouco tempo, fez com que a cidade enfrentasse inúmeros problemas, conforme a reportagem mostrou, com ruas alagadas, pessoas ilhadas, carros sendo arrastados pela água e ponte destruída.

O gerente do Cimehgo, André Amorim disse que em 12 dias, Anápolis já choveu mais que a metade do que era esperado para todo o mês de fevereiro. A previsão era de 233 mm em 28 dias, contudo, o registro alcançou 160 mm, o que corresponde a 68,67%, indicando que a cidade deve ultrapassar com facilidade a previsão. Um vídeo enviado por telespectadores da TV Anhanguera mostra uma rua da cidade completamente alagada.

André explica que o cenário é preocupante. “Anápolis possui uma situação bem complicada, pois o córrego das Antas corta toda a cidade e ele fica espremido dentro do município. Então, como o município não possui uma drenagem urbana eficiente, quando chove, essa água transborda e aí vemos todos esses problemas. Isso não é uma situação de agora”, afirma o especialista. No final de janeiro, André já havia informado que tem observado um aumento frequente de tempestades em Goiás e que é preciso que as cidades comecem a pensar sobre a chuvarada, para que haja melhorias no processo de controle e gerenciamento das águas da chuva.

Goiás possui um alerta de risco potencial com chuvas em formato de tempestaes para essa semana. Até sexta-feira (17), terá a formação de áreas de instabilidade em várias regiões do estado devido ao aumento de nuvens combinado com o calor, o que favorece as pancadas de chuvas “típicas de Verão”, segundo o Cimehgo.

O órgão informa que essas chuvas podem vir localmente fortes, acompanhadas de rajadas de vento e raios. O final de semana tende a ser mais preocupante pois há o avanço de uma frente fria pelo Brasil e que irá influenciar as condições do tempo em Goiás.