Em Goiânia, cesta básica acumula aumento de 14,34% no ano

A cesta básica teve a quarta alta seguida em Goiânia. De acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (PNCBA) de abril, divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o aumento acumulado no ano chegou a 14,34% com o valor alcançado de R$ 682,87.

O levantamento dos preços de produtos alimentícios considerados essenciais – como arroz, feijão, leite e óleo de soja – registrou alta pelo segundo mês consecutivo em todas as capitais brasileiras. No caso da goiana, a variação mensal foi de 2,92%, a quinta menor.

Entre março e abril, as altas mais expressivas ocorreram em Campo Grande (6,42%), Porto Alegre (6,34%), Florianópolis (5,71%), São Paulo (5,62%), Curitiba (5,37%) e Brasília (5,24%). A menor variação foi encontrada em João Pessoa (1,03%).

Em todo o País, o valor da cesta básica teve incremento considerável no período de 12 meses. O custo dos itens de abril de 2021 para o registrado neste ano teve um salto de mais de R$126,60, no caso de Goiânia. Com isso, as famílias já precisam desembolsar o equivalente a 60,91% do salário mínimo líquido, após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social.

De acordo com o Dieese, isso significa também que o goianiense tem de trabalhar 123 horas e 57 minutos para adquirir os alimentos que compõem a cesta. Uma pressão grande que tem entre os motivos a alta dos preços internacionais e a elevada demanda externa, como no caso do óleo de cozinha.