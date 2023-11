Em Goiânia, estudantes avaliam segundo dia de provas do Enem mais fácil do que o primeiro

Candidatos que participaram dos dois dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 consideraram que as questões do segundo domingo (12) foram mais fáceis do que as do primeiro (5). Esse alívio teria ocorrido principalmente na parte de Ciências da Natureza e suas tecnologias, temática com 45 questões de um total de 90.

A estudante Bruna Marques, que deseja conseguir vaga em uma faculdade de Artes Visuais informa que dentro dessa área considerada a mais fácil, a matéria de biologia foi a que ela menos teve dificuldade. É a primeira vez que ela fez o Enem e revelou ao POPULAR as expectativas que tem relação ao resultado do exame.

“Eu estou otimista de tentar conseguir entrar em uma universidade federal, mas caso não consiga, pretendo tentar uma bolsa de estudos na faculdade Anhanguera” comenta Bruna.

Karoline Raquel de Santana outra estudante, também fez o Enem em busca de uma bolsa de estudos. Ela cursa o quarto período de enfermagem na Universidade Paulista (Unip) e quer conseguir uma bolsa integral.

As duas avaliam que o calor não atrapalhou o desempenho durante a prova, porque as salas tinham ventiladores.

Outro fator que teria tornado essa etapa de provas mais fácil, de acordo com os estudantes, foi o tempo disponível. Por causa da redação, no primeiro domingo de provas, os candidatos tiveram maior dificuldade para distribuir o tempo entre o texto e a resolução das questões.

Alguns candidatos também se sentiram mais tranquilos, por causa da preparação que fizeram durante o ano. É o caso das gêmeas Zhara e Aysha Ramos.

Eu achei este segundo dia mais fácil, porque foi o que eu estudei o ano todo na escola, principalmente os conteúdos de ciência da natureza que tinha visto a pouco a tempo”, afirma Aysha Ramos.

Segundo dia de provas

Neste domingo (12), era esperado que 149.126 estudantes fizessem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Goiás. Em todo o país, esse número supera 3,9 milhões.

Quase 50 mil candidatos inscritos goianos já concluiram o Ensino Médio e mais de 9 mil tem menos de 16 anos. As três cidades com o maior número de inscritos em Goiás foram Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, de acordo com informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) .

O Inep informou também aqueles que não compareceram ao primeiro dia do exame poderiam ir ao segundo. No entanto, quem faltou por motivo que não se enquadra no edital não teria direito à reaplicação

Segundo os dados preliminares, 30,9% dos inscritos não compareceram ao primeiro domingo de provas do Enem em Goiás.