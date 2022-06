Em Goiânia, impostos municipais agora podem ser parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito

Os contribuintes de Goiânia agora podem parcelar em até 12 vezes os impostos e taxas municipais pelo cartão de crédito ou realizar o pagamento no débito. Até então, o pagamento de tributos como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) eram pagos somente à vista ou parcelados por meio de guias disponibilizadas pela prefeitura.

Segundo a administração municipal, o serviço já está disponível no portal da Prefeitura. Para ter acesso, o contribuinte deve acessar o imposto a ser pago e selecionar a modalidade “Pagar com Cartão”. Em seguida, selecionar a quantidade de parcelas (para crédito) e inserir os dados do cartão. Assim que a transação for aprovada, o comprovante de quitação será emitido.

O pagamento ainda pode ser feito da forma tradicional, por meio de guia de arrecadação municipal. De acordo com o secretário municipal de Finanças, Vinícius Henrique Alves, a nova modalidade é para aqueles que desejam realizar o pagamento “sem sair de casa”.