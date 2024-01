Em menos de um ano, quatro pontos de ônibus desabaram na Grande Goiânia

Em menos de um ano, quatro acidentes envolvendo o desabamento de abrigos de pontos de ônibus assombraram os moradores de Goiânia e da região metropolitana. No final da tarde desta terça-feira (23), um ônibus do transporte coletivo bateu e derrubou um abrigo sobre passageiros que aguardavam na Avenida T-9, no Jardim América, em Goiânia. Segundo a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), a primeira etapa do programa de recuperação e melhoria dos pontos de ônibus começou a ser executada neste mês.

Câmeras de segurança registraram o momento da queda do ponto de ônibus ocorrida nesta terça. Nas imagens, é possível ver quando quatro pessoas estão no ponto de ônibus, todas sob a estrutura. O veículo se aproxima e sobe no meio-fio com uma das rodas. Em seguida, atinge a cobertura da estrutura, que cai em cima de três passageiros. A pista, que foi recapeada recentemente, estava molhada.

Duas pessoas conseguiram correr, mas outras duas ficaram embaixo da estrutura. Elas foram ajudadas por um homem que escapou do acidente. Uma das mulheres precisou ser encaminhada para o hospital. Por meio de nota, o Hospital Promed informou que a paciente teve ferimentos leves e já recebeu alta hospitalar. A Rápido Araguaia, empresa proprietária do ônibus, comunicou que entrou em contato com as famílias das vítimas para oferecer todo o suporte necessário e aguarda retorno feito previamente.

Em nota, a CMTC informou que lamenta o ocorrido e que aguarda a perícia do consórcio Redemob para poder apurar os fatos e saber realmente o que aconteceu para tomar as medidas necessárias. Quanto ao abrigo em específico, a companhia já solicitou a retirada e substituição.

Recuperação

De acordo com a CMTC, a primeira etapa do programa de recuperação e melhoria dos pontos de ônibus começou a ser executada neste mês e vai até junho de 2024. O programa consiste em 180 abrigos novos, 510 abrigos reformados, 685 abrigos conservados, 690 pontos sinalizados e mais 1,1 mil pontos dotados de informações aos usuários.

A CMTC não detalhou o quantitativo e a localização dos pontos que já começaram a passar por intervenções, mas na edição do dia 15 de janeiro deste ano, o Daqui mostrou um protótipo dos pontos que serão instalados. Ele fica na Avenida Independência, no Centro. O ponto conta alerta sobre importunação sexual e vandalismo, além de numeração e indicação sobre as linhas que trafegam por lá.

Reportagem do Daqui publicada em 7 de janeiro deste ano havia evidenciado que apesar de previsto para ter início em janeiro, naquela ocasião o programa de requalificação dos pontos de parada de ônibus na região metropolitana de Goiânia ainda não possuía divulgação oficial sobre o cronograma de implantação.

Recorrência

Em março de 2023, um ponto de ônibus de concreto armado caiu, em Aparecida de Goiânia, e vitimou o ajudante de pedreiro Wellington Oliveira, de 27 anos. A queda ocorreu depois de ele se apoiar na estrutura. O ponto de ônibus desabou por conta de uma instabilidade prévia, segundo o laudo da Polícia Científica. De acordo com o perito Celso Faria, desde 2021 parte da estrutura já estava condenada.

Em agosto do mesmo ano, uma parada de concreto de três toneladas desabou após ser atingida por um ônibus na Avenida Milão, no Residencial Celina Park, em Goiânia. Ninguém se machucou. Após desviar de um carro estacionado, a parte da frente do veículo colidiu com o abrigo do ponto de ônibus. A batida fez com que a estrutura de concreto desabasse no mesmo instante. Na ocasião, a CMTC informou que tinha um projeto para substituir todos os abrigos.

Em dezembro passado, um ponto de ônibus no Jardim Europa, na capital, também desabou após ser atingido por um veículo do transporte coletivo. A estrutura de concreto atingiu três passageiros que aguardavam no local, mas eles não se feriram gravemente. À época, a CMTC informou que 3,8 mil novos pontos seriam instalados e outros 3 mil reformados.

Uma lei complementar de outubro de 2023 reorganizou a prestação de serviços de transporte público coletivo de Goiânia e da região metropolitana. A partir de janeiro deste ano, passou a ser obrigação das concessionárias realizar a administração, operação, manutenção, conservação, limpeza e segurança patrimonial dos terminais de integração, estações de conexão, plataformas de embarque e desembarque e pontos de parada.

Quem faz a fiscalização do estado dos pontos de ônibus é a CMTC. Segundo a companhia, são observadas as condições do abrigo (lateral, teto, base), se foi instalado piso tátil, se o abrigo não está obstruindo a entrada e saída de veículos e a faixa de pedestre, a distância técnica do abrigo em relação ao meio fio e se ele está na distância mínima de dez metros da esquina. (Colaboraram Vinícius Silva e Sabrina Alves)